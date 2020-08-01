Восстание в Хабаровске. Что на самом деле там происходит

Вот уже не первую неделю в самом крупном городе Дальнего Востока – Хабаровске – тысячи человек выходят на митинги и шествия, чтобы «отбить» у федеральной власти арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Два года назад он был избран главой края, несмотря на мощнейший административный ресурс, который против него использовался, и несколько скандалов с подсчетом голосов. Однако нынешним летом его обвинили в организации убийств деловых партнеров 15-летней давности, арестовали и отправили в СИЗО в Москву.

Хабаровчане массово проголосовали за Фургала на «протестном» голосовании, предпочтя его тогдашнему губернатору, ставленнику «Единой России». До сих пор жители края своим выбором были довольны. Поэтому они требуют от Москвы вернуть Фургала на родину и настаивают, чтобы следствие и судебный процесс проходили именно в городе, где он жил, работал и, как утверждает следствие, совершал преступления. А столичному правосудию в Хабаровске совсем не верят.

«Человек был три раза депутатом. Так что, депутатов не проверяют? А вдруг там уголовники, ворье? Надо тогда всех проверить депутатов», – иронизирует житель Хабаровска Андрей Дуденок.

Лозунг «Я/Мы Фургал» с момента ареста главы края стал невероятно популярным в Хабаровске. Его можно увидеть на плакатах и майках у митингующих, им обклеены городские стены и заборы. С высоты птичьего полета даже можно увидеть эти слова, составленные из автомобилей хабаровчан.

«У людей невозможно накипело. Сидят только те, кого голод не коснулся. Те, кто во власти, силовики, железная дорога», – объясняют свое участие в протестах местные жители.

Хабаровчане не отрицают, что Фургал мог совершать преступления. Но высказывают также версии, что громкий арест политика мог объясняться совсем другими причинами, например бизнес-интересами влиятельных друзей первых лиц страны. По другой версии, задержание Фургала может быть следствием его нежелания выполнять некие указания из Москвы.

Хабаровского губернатора в регионе хорошо знали: он любил и умел пользоваться соцсетями в своей работе. Видеоролики о том, как Фургал разносит своих подчиненных за плохую работу, набирали в сети сотни тысяч просмотров, а инстаграм политика был одним из самых популярных чиновничьих аккаунтов в России. Именно через инстаграм Фургал держал связь с людьми и даже решал их проблемы.

Ситуацию усугубляет и то, что местные СМИ практически ничего не говорят о протестах. Если посмотреть выпуски городских телеканалов, то может сложиться впечатление, что Хабаровск живет своей обычной размеренной жизнью, а на улицы вовсе не выходят десятки тысяч человек.