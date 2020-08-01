В украинской политике появился новый человек,который сможет претендовать на пост президента в будущем

В Украине есть человек, который мог бы заменить Владимира Зеленского в должности президента. Такое мнение прозвучало от известного политолога Вадима Карасева. Он отметил, что президентское кресло может занять председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам эксперта, этот человек является спокойным и уравновешенным политиком, и именно такой нужен украинцам, которые устали от скандалов и шума. Политолог указывает на то, что в идеале новым президентом Украины должен стать человек из той же возрастной категории, что и Владимир Зеленский. По его мнению, на следующих выборах основная когорта кандидатов будет состоять именно из политиков, которым 40-45 лет.

«Разумков соответствует таким ожиданиям. Уровень доверия у него достаточно высокий и достаточно пристойный баланс доверия-недоверия. Но хотя пока говорить, что он уже состоявшийся политик, рано», — подчеркнул политолог.

В то же время он указал на то, что Разумков является наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства. Зеленский в свое время частично соответствовал запросам избирателей, но потом пришло разочарование, а Разумков, в свою очередь, совсем неопытен в публичной политике, но в отличие от Зеленского он обладает нужными качествами и свойствами.