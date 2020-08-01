В Украине планируют существенно поднять зарплату врачам

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в комментарии телеканалу заявил, что врачам существенно повысят заработную плату. «С 1 сентября будет поднята заработная плата для всех медицинских сотрудников, в том числе — работников экстренной медицинской помощи», — заявил он. К тому же, высокопоставленный чиновник отметил, что в экстренной медицинской помощи работает 40 тысяч медицинских работников.

«Главная наша задача – сделать их работу достаточно комфортной, чтобы они могли профессионально оказывать медицинскую помощь. В первую очередь — это повышение заработной платы, которая у них на сегодняшний день является недопустимо маленькой и не повышалась почти 30 лет, все годы независимости она была на очень низком уровне . С 1 июля им поднято финансирование на 40%», — заявил министр.

В отдельности министр добавил, что в бюджете 2021 он намерен предлагать существенно повысить заработную плату работникам экстренной медицинской помощи. Кроме всего прочего, по его словам, водитель скорой помощи, который сегодня получает зарплату 4,5-5 тысяч гривен, должен зарабатывать 10-12 тысяч гривен.