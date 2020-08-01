В Испании и Англии зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений

Исследователи заявили, что на северном побережье Испании впервые зафиксирована температура в 42°C. Это самое высокое значение с 1955 года — именно тогда метеорологическое агентство страны начало следить за температурой. При этом в городе Пальма, на средиземноморском острове Майорка, также зафиксировали локальный рекорд — 40,6°C.

Испанское метеорологическое агентство Aemet отметило, что в этот период, который также называют тропическими ночами, температура практически никогда не опускается ниже 20°C. Однако такие высокие температуры в стране никогда не фиксировали.

«Изменение климата увеличивает частоту тепловых волн — это видно как по показателям этого года, так и по нашим наблюдениям за последние 10 лет. Количество жарких дней в Испании удвоилось за последние несколько лет» из доклада метеорологического агентства Aemet

Метеорологи в Великобритании также сообщили о рекордно высоких температурных значениях сразу в нескольких городах страны. Например, национальное метеорологическое агентство Метрополитена сообщило, что в аэропорту Хитроу к западу от Лондона зафиксировали температуру 37,8°C.

В то же время в 10 итальянских городах местные метеорологические службы объявили о повышенной опасности из-за жары. Предупреждение об угрозе распространили и в десятках департаментах Франции. Местные власти просят избегать пляжей, если там невозможно соблюдать социальную дистанцию.