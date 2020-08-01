Ушел из жизни всемирно известный режиссер

Ушел из жизни британский кинорежиссер Алан Паркер, снявший фильм «Стена» для группы Pink Floyd. Об этом в пятницу сообщили в Британском киноинституте.

Сообщается, что 76-летний Паркер скончался после продолжительной болезни.

Алан Паркер дважды номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер» с фильмами «Полуночный экспресс» (1978) и «Миссисипи в огне» (1988).

Режиссер известен как создатель фильма «Стена» для рок-группы Pink Floyd. Среди других известных работ кинематографиста — ленты «Багси Мэлоун», «Слава», «Птаха», «Сердце Ангела», «Эвита» и «Обязательства».