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Ушел из жизни всемирно известный режиссер

Ушел из жизни британский кинорежиссер Алан Паркер, снявший фильм «Стена» для группы Pink Floyd. Об этом в пятницу сообщили в Британском киноинституте.

Сообщается, что 76-летний Паркер скончался после продолжительной болезни.

Алан Паркер дважды номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер» с фильмами «Полуночный экспресс» (1978) и «Миссисипи в огне» (1988).

Режиссер известен как создатель фильма «Стена» для рок-группы Pink Floyd. Среди других известных работ кинематографиста — ленты «Багси Мэлоун», «Слава», «Птаха», «Сердце Ангела», «Эвита» и «Обязательства».

1 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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