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Умер режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер

Умер режиссер "Полуночного экспресса" Алан Паркер 

Алан Паркер

Британский режиссер и сценарист Алан Паркер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на Британский институт кинематографии. Известно, что он скончался после продолжительной болезни.

Алан Паркер 

Среди наиболее известных его работ — «Полуночный экспресс», «Эвита», «Стена», «Седце ангела», «Миссисипи в огне». Алан Паркер обладатель четырех премий BAFTA, он был лауреатом Гран-при Каннского фестиваля, дважды номинировался на «Оскар». Свой последний фильм «Жизнь Дэвида Гейла» он снял в 2003 году.

Алан Паркер возглавлял Британскую режиссерскую гильдию и был основателем британского Комитета по делам кино. В 2002 году за заслуги перед британской киноиндустрией получил рыцарский титул.

1 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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