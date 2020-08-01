Умер режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер

Алан Паркер

Британский режиссер и сценарист Алан Паркер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на Британский институт кинематографии. Известно, что он скончался после продолжительной болезни.

Среди наиболее известных его работ — «Полуночный экспресс», «Эвита», «Стена», «Седце ангела», «Миссисипи в огне». Алан Паркер обладатель четырех премий BAFTA, он был лауреатом Гран-при Каннского фестиваля, дважды номинировался на «Оскар». Свой последний фильм «Жизнь Дэвида Гейла» он снял в 2003 году.

Алан Паркер возглавлял Британскую режиссерскую гильдию и был основателем британского Комитета по делам кино. В 2002 году за заслуги перед британской киноиндустрией получил рыцарский титул.