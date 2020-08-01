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Ученые впервые сняли на видео электрические импульсы в мозге человека

Ученые представили высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга.

С его помощью можно отслеживать изменения электрического напряжения в нейронах с точностью до миллисекунды, пишут исследователи из Калифорнийского университета в Беркли. Электрические и химические сигналы постоянно меняются в нашем мозгу, но для их анализа требуется высокоскоростная камера и точный микроскоп.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли создали такое устройство: микроскоп с камерой, который может делать снимки мозга мыши 1000 раз в секунду, впервые регистрируя прохождение миллисекундных электрических импульсов через нейроны.

1 августа, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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