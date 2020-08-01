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Трамп приготовился запретить TikTok

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп приготовился запретить социальную сеть TikTok.

«Раз затронули TikTok, мы запрещаем их в США», — заявил американский лидер. Он напомнил, что может использовать для этого чрезвычайные экономические полномочия или подписать соответствующий исполнительный указ.

Ранее Трамп также пригрозил запретить TikTok. О подобных планах говорил и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном соцсетью пользуются подростки и дети младшего возраста.

1 августа, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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