Стоимость американской компании Apple Inc.,превзошла ВВП России

Американская корпорация Apple Inc. — производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения и портативных наушников достигла стоимости в 1,82 триллиона долларов США, что составляет 135 триллионов рублей по текущему валютному курсу. Это значительно превышает весь внутренний валовой продукт ВВП Российской Федерации, который по данным Росстата составляет 110 триллионов рублей на 2019-ый год.

Российская Федерация имеет в своём распоряжении 17 098 246 километров территорий, больше 140 миллионов человек населения, огромнейшие запасы природного газа, нефти, полезных ископаемых, древесины, пресной воды и многое другое.

Apple Inc. имеет 400 розничных магазинов, 137 000 сотрудников и несколько заводов в Азии и Америке, регулярно растущую зарплату у всех сотрудников, постоянно растущую чистую прибыль.