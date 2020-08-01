С сегодняшнего дня в Украине действуют рыночные цены на газ

Начиная с сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине прекращает действовать постановление Кабмина о возложении на компанию «Нафтогаз» спецобязательств на газовом рынке (ПСО). Об этом сообщает пресс-служба НАК. Отмечается, что у потребителей появится возможность выбора пакета поставки природного газа (цена, объемы, период). Со слов главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, компания исполняла возложенные на нее обязательства по обеспечению населения газом во время действия режима ПСО. В то же время, «Нафтогаз» намерен оставаться поставщиком природного газа для внутреннего рынка.

«Мы готовы предложить газ отечественного и импортного происхождения в объемах, которые будут достаточными для удовлетворения потребностей украинцев», — добавил он.

С учетом этого факта, «Нафтогаз» предлагает осуществляющими поставку газ компаниям сформировать соответствующий ресурс природного газа для поставок населению. Суть предложения компании заключается в подписании годового контракта на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки. По годовым контрактам цена будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты.