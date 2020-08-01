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Рианна в облегающем платье на презентации своего нового бьюти-бренда

Пандемия коронавируса не помешала 32-летней Рианне запустить еще один бренд. Не так давно певица и дизайнер заявила, что будет выпускать уходовую гендерно-нейтральную косметику Fenty Skin.

Презентация состоялась сегодня и прошла в виртуальном формате. Рианна и амбассадор новой марки, бьюти-блогер Шон Гарретт, представили средства во время прямого эфира в инстаграме. Но от обязательной для таких мероприятий фотосессии на фоне прессвола, как это было принято раньше, Рианна тоже не стала отказываться.

Рианна 

Рианна

Кадрами со съемки она поделилась в соцсетях. Проблем с выбором наряда у звезды тоже не было: конечно, Рианна отдала предпочтение кожаному платью с разрезом от своего люксового бренда Fenty и дополнила его босоножками, созданными в коллаборации с дизайнером Аминой Муадди.

Очень веселая виртуальная вечеринка Fenty Skin! Спасибо всем вам за участие в нашем мероприятии!

— написала Рианна.

Рианна 

Певица также откровенно рассказала, что и сама испытывала проблемы с кожей, и призвала своих поклонников не комплексовать и не думать, что у знаменитостей всегда идеальный внешний вид.

Начиналось все с прыщей, когда я была подростком, потом я боролась с акне, после чего моя кожа пошла пятнами и лишилась здорового вида. В общем, потребовалось много усилий, чтобы привести все в порядок,

— рассказала Рианна своей аудитории.

Рианна
1 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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