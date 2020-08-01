Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена призналась в убийстве

Жена рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал признала свою вину в убийстве музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Следователи устанавливают ее мотив, однако, по данным канала, подозреваемая уходит от ответа, ссылаясь на плохое самочувствие.
О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Тогда Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила супруга, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Позже она подробно описала, как пыталась избавиться от тела.
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