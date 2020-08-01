Apple предложила заменить сенсорные экраны на радары в смартфонах Назван верный способ распознать коронавирусный кашель » Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена призналась в убийстве Жена рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал признала свою вину в убийстве музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Следователи устанавливают ее мотив, однако, по данным канала, подозреваемая уходит от ответа, ссылаясь на плохое самочувствие. Как сообщает Telegram -канал издания «Подъем» суд продлил срок задержания Кохал на 72 часа. При этом в суде опровергли информацию о признании ею вины. Адвокат подозреваемой также сообщает, что она не признает вину в случившемся. О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Тогда Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила супруга, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Позже она подробно описала, как пыталась избавиться от тела.

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