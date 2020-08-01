Ради эффектной сцены в фильме «Миссия: невыполнима 7» взорвут столетний мост

Создатели фильма «Миссия: невыполнима 7» хотят взорвать мост в польской деревушке Пильховице, который был построен 111 лет назад. Власти уже поддержали подобный сценарий, но местные жители выступают против.

По словам заместителя министра культуры Польши Павла Левандовского, мост выведен из эксплуатации и не несет никакой исторической ценности. По его мнению, использование моста в съемках может привлечь внимание мировой общественности к стране.

Жители поселения выступают против планов кинематографистов и правительства. Они полагают, что власти могли бы выделить деньги на реставрацию моста, а не полностью уничтожать его.

Как будет решен вопрос, пока остается неясным. Известно, что сейчас съемочная группа готовится возобновить производство фильма в Великобритании, а съемки в Польше начнутся в апреле.

Премьера «Миссия: невыполнима 7» намечены на 18 ноября 2021 года.