Поклонники Бритни Спирс хотят спасти ее от смерти

Уже на протяжении 12 лет певица Бритни Спирс (Britney Spears) находится под опекунством своих родителей, без вмешательства которых она не может принять даже малейшие решения касательно своей жизни. Поклонники давно подозревают, что в семье звезды не все хорошо, но после того, как девушка начала посылать скрытые сигналы SOS в своих роликах в TikTok, они всерьез озаботились благополучием своего кумира.

Уже более 220 тысяч поклонников присоединились к движению #FreeBritney (освободите Бритни), с помощью которого они пытаются добиться отмены опекунства над певицей. Напомним, что из-за выходок в молодости ее признали недееспособной и сказали, что теперь она не может управлять своими гастролями, финансами и свиданиями с детьми без ведомства отца.

Фанаты поняли, что ситуация серьезная, когда кто-то из комментаторов написал ей под одним из роликов в TikTok, чтобы она «надела желтое» и «покружилась», если ей нужна помощь. В следующем же видео Бритни предстала в желтом топе.

«Я была так рада, что накинула мой любимый желтый топ, и просто обязана была ПОДЕЛИТЬСЯ», — подписала Спирс.

Поклонники заявили, что продолжат бороться за свободу певицы несмотря ни на что.