Назван верный способ распознать коронавирусный кашель

Известный врач Денис Проценко назвал верный способ распознать коронавирусный кашель.

По его словам, у кашля, который сопровождает COVID-19, особенные интонации. Это не глубокий и не надсадный, а скорее поверхностный кашель. Плюс у пациентов с коронавирусом не проходит чувство першения в горле. По словам Проценко, он может отличить подобный кашель по звуку. «Сразу можно ставить диагноз», — сказал он.

По словам Проценко, за период пандемии через больницу в Коммунарке прошло около 4,5 тысячи пациентов, большинство из которых имели положительные тесты на коронавирус. Среди персонала больницы COVID-19 переболели 18 медиков, добавил он. Проценко был одним из тех, кто подхватил коронавирусную инфекцию.