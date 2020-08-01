На что пойти в кино: «Ночной портье», «Безжалостный» и другие

Летний сезон традиционно не слишком богат на премьеры, особенно в этом году. Тем не менее на этой неделе в прокат выходит сразу четыре новинки: жуткий триллер с Расселом Кроу, криминальная драма, в которой Тай Шеридан блестяще играет человека с аутизмом, оптимистичная мелодрама с Кэти Холмс и китайско-французский мультфильм о зверятах-шпионах. Рассказываем обо всех подробнее.

Ночной портье

Режиссер: Майкл Кристофер

В ролях: Ана де Армас, Тай Шеридан, Хелен Хант, Джон Легуизамо, Джонатон Шек, Уолтер Платц, Пэм Эйчнер

Барт (Тай Шеридан) страдает расстройством аутистического спектра и, чтобы улучшить навыки социализации, работает в гостинице ночным портье. Он использует камеры слежения, чтобы делать записи и учиться общаться с людьми. В одну из смен на его глазах происходит убийство молодой женщины. Несмотря на то, что полиция считает Барта главным подозреваемым, он скрывает от офицеров запись, доказывающую его невиновность. Парень решил, что должен сам остановить убийцу до того, как другая девушка станет его следующей жертвой.

Безжалостный

Режиссер: Деррик Борте

В ролях: Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Карен Писториус, Гэбриел Бейтман, Энн Мари Лейтон, Майкл Пападжон, Люси Фауст, Остин П. МакКензи, Сильвия Грэйс Крим

Рэйчел – мать-одиночка с кучей дел и обязанностей. Однажды утром, опаздывая на работу и застряв в дорожной пробке, она выводит из себя незнакомого мужчину. И тот оказывается настоящим психопатом. Чтобы проучить Рэйчел, он открывает охоту на нее саму, на ее сына и на близких женщины. Незнакомец взбешен, обижен на жизнь и доведен до точки кипения. Он не намерен останавливаться ни перед чем, пока не посчитает, что жертва достаточно наказана. Рэйчел предстоит жуткая игра в кошки-мышки с человеком, доведенным до края.

Секрет

Режиссер: Энди Теннант

В ролях: Кэти Холмс, Джош Лукас, Джерри О’Коннелл, Селия Уэстон, Сара Хоффмайстер, Эйдан Пирс Бреннан, Хлоя Ли, Катрина Бегин

Молодая вдова с тремя детьми получает предложение выйти замуж, но обстоятельства ее жизни все равно не клеятся. К примеру, сильный шторм разрушает ее дом, на ремонт которого денег у нее нет. Но тут на пороге появляется таинственный незнакомец, который свято верит в силу позитивного мышления. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает ей найти новый смысл жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.

Кот под прикрытием

Режиссер: Гийом Ивернель, Чжан Чжии

Влад и Гектор – секретные агенты, которым предстоит вместе раскрыть похищение ценного минерала. Но мало того, что они не привыкли работать в паре и каждый тянет одеяло на себя, продвигая свои методы работы. Найти общий язык им сложно, ведь они по своей природе полные противоположности – кот и мышь.