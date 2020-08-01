Малоизвестные роли Сандры Буллок, о которых стоит знать каждому

Голливудская актриса Сандра Буллок, которая снимает фильм про саму себя, 26 июля отметила свое 56-летие. Обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Невидимая сторона» запомнилась успешными ролями во многих фильмах: «Мисс Конгениальность», «Предложение», «Пока ты спал», «Гравитация».

Но в нашей подборке мы хотим вспомнить малоизвестные роли Сандры, которые могут затмить даже известные фильмы с ее участием.

«Разрушитель»

Малоизвестная Сандра в фильме сыграла уже с любимчиками публики – Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом. Актриса сыграла лейтенанта Ленины Хаксли, неуклюжего полицейского из будущего. Многие критики единодушно отметили запоминающееся комедийное исполнение Сандрой своей героини, хотя сам фильм был воспринят холодно и с треском провалился в прокате.

«Практическая магия»

Проект считается финансово неудачным. Буллок сыграла одну из сестер-колдуний – Салли Оуэнс. Фильм в прокате не окупился, но роль Сандры в дуэте с Николь Кидман плохой не назовешь.

«Предчувствие»

Сандра сыграла с актером Джулианом Макмэхоном. Фильм рассказывает об одной неделе жизни домохозяйки Линды, у которой предчувствие чего-то очень плохого только усиливается с каждым днем, а события, которые этому способствуют, не соблюдают свою хронологию.

«Жутко громко и запредельно близко»

Фильм был разгромлен кинокритиками. Сандра Буллок сыграла с Томом Хэнксом и начинающим актером Томасом Хорном. Фильм затрагивает тему террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

«Копы в юбках»

Буллок сыграла комедийную роль спецагента Сары. Но фильм вышел в один год с картиной «Гравитация», где актриса сыграла довольно драматическую роль, поэтому ее игра в «Копах», мягко говоря, померкла. Актриса сыграла в дуэте с Мелиссой Маккартни.

Напомним, актриса Сандра Буллок не часто снимается в постельных сценах. Оказывается, что в контракте актрисы давно есть пункт, из-за которого предлагать ей эротические сцены бесполезно. Актриса объяснила причину подобной категоричности.