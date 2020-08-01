Леонид Кравчук стал постоянным гостем российских телеканалов

Первый президент Украины Леонид Кравчук поспорил с ярой кремлевской пропагандистской Ольгой Скабеевой. Политик предъявил ей обвинения в подмене понятий. В частности, в ходе интервью, данного российскому телеканалу , Скабеева озвучила тезис о том, что «Россия никогда не бомбила Донбасс и не убивала там людей».

«Не нужно подменять понятия. Я хоты бы слово сказал, что Россия бомбила Донбасс? Вы уже настроены определенным образом. Вы еще не начали со мной говорить, а уже настроены так», – сказал первый президент, который всего пару дней назад возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. В определенный момент разговор перешел в перебранку, собеседники говорили, постоянно друг друга.

«Не перебивайте меня, когда я разговариваю. Это у вас базар, а я не хочу базара», – не смог выдержать Кравчук.

Отметим, что накануне Кравчук уже не впервые дал интервью прокремлевскому пропагандистскому телеканалу. В нем политик успел отличиться странными шутками и озвучил ряд странных идей. Кроме всего прочего, бывший глава государства приглашал главарей самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» в Киев, а также пообещал, что посадит Скабееву в «красивое кресло».