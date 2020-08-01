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Фотобомбы с участием знаменитостей

Канадская модель Винни Харлоу опубликовала в инстаграме фото, на котором видно, как принц Гарри, внук королевы Великобритании Елизаветы II, корчит веселую рожицу на заднем плане. Что ж, Гарри известен как любитель пошутить и, видимо, теперь решил поддерживать имидж веселого человека с помощью таких фотобомб. Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидетьФотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Джордж Клуни портит романтическое фото Синди Кроуфорд.
Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Джимми Фэллон cработался с ребятами из Muppet Show.
Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Просто они тоже хотят сделать Америку снова великой.
Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Джаред Лето не дает спокойно жить Энн Хэтэуэй.
Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Бейонсе увидела, что фанатка хочет сделать селфи на концерте, и смешно вписалась в кадр.
Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Элтон Джон любит фотографироваться!
Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Джордж Клуни вообще мастер фотобомб какой-то.
Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Бейонсе и Jay-Z.
Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Майкл Дуглас и Анджелина Джоли.
Фотобомбы с участием знаменитостей, которые вы должны увидеть
Зак Брафф (Джей Ди из «Клиники»). Подпись: «Это одна из моих лучших фотобомб!»

1 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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