Австралия стала первой страной, где Google и Facebook обязаны платить новостным сайтам Стоимость американской компании Apple Inc.,превзошла ВВП России » Фотобомбы с участием знаменитостей Канадская модель Винни Харлоу опубликовала в инстаграме фото, на котором видно, как принц Гарри, внук королевы Великобритании Елизаветы II, корчит веселую рожицу на заднем плане. Что ж, Гарри известен как любитель пошутить и, видимо, теперь решил поддерживать имидж веселого человека с помощью таких фотобомб.

Джордж Клуни портит романтическое фото Синди Кроуфорд.



Джимми Фэллон cработался с ребятами из Muppet Show.



Просто они тоже хотят сделать Америку снова великой.



Джаред Лето не дает спокойно жить Энн Хэтэуэй.



Бейонсе увидела, что фанатка хочет сделать селфи на концерте, и смешно вписалась в кадр.



Элтон Джон любит фотографироваться!



Джордж Клуни вообще мастер фотобомб какой-то.



Бейонсе и Jay-Z.



Майкл Дуглас и Анджелина Джоли.



Зак Брафф (Джей Ди из «Клиники»). Подпись: «Это одна из моих лучших фотобомб!»

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