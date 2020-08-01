Джейсон Момоа сделал «грязные» фото с голым торсом

Звезда аквамена, актер Джейсон Момоа позировал перед камерой «грязный, как свинья». Необычными фото он поделился на своей странице в Instagram.

На кадрах Момоа запечатлен в некогда белых штанах и темной майке. При этом актер с головы до пят измазался в грязи.

На фото также попал процесс отмывания голливудской звезды. Момоа снял майку и приспустил штаны, а один из работников съемочной площадки поливал его со шланга.

Сам Момоа написал, что он «как свинья в дерьме». Также актер добавил, что ему трудно объяснить это, но у его был «удивительный день».

На кадрах также запечатлен багги, в ходе езды на котором, вероятно, и вымазался актер.