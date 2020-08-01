Дело боевиков Вагнера поставило Лукашенко в неудобную позу

Ранее посол России в Беларуси заявил о том, что требования Киева о выдаче задержанных россиян на территории Беларуси во время встречи с главой Министерства внутренних дел этой страны не обсуждались. Эту новость на своей странице в Facebook прокомментировал эксперт-международник Максим Юсин.

Он подчеркнул, что задается вопросом о том, почему это не обсуждалось. «Страшно себе представить, какие будут последствия для российско-белорусских отношений, если Лукашенко вдруг решит выдать Киеву задержанных россиян. Может быть, послу всё-таки стоило обсудить этот вопрос с белорусскими собеседниками? Пока не поздно», — написал эксперт. Подписчики активно комментируют его публикацию.

«Когда ихтамнетов в Донбасс посылали, тогда и надо было думать о последствиях», «А видимо думают, что батька не решится выдать — это блеф перед выборами. Пытаются переблефовать, а вот получится ли – вопрос», «Я думаю, что вся эта шумиха очень большая ошибка со стороны Лукашенко, голосов он таким образом не наберет, а отношения с Россией испортит. Так нельзя, ЧП на то и существуют во всех странах мира, чтобы оставаться в тишине», «А мне тоже интересно, что будет, если выдаст Украине. По-моему, ничего принципиально нового. А союзное государство и так трещит по швам, может и к лучшему», — написали подписчики.