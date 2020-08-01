Боевикам «Вагнера» обьявили подозрение в Украине

Офис генпрокурора объявил подозрение 28 боевикам ЧВК «Вагнер», девять из которых — украинцы, по факту участия в военной компании на Донбассе. Ранее они были задержаны в Беларуси.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Правоохранители обратились в Генпрокуратуру Беларуси с запросом о временном аресте наемников. Сейчас ОГП готовит документы для запросов об их экстрадиции. В Украине их собираются привлечь к уголовной ответственности за участие в войне на Донбассе — участие в террористической организации.

А вот спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что есть информация о том, что эти боевики воевали на Донбассе, в Судане, Сирии и Ливии. При этом, они занимались пытками и калечили украинских военных, сообщил он в эфире популярного телеканала.