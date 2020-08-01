Билли Айлиш представила новый клип

В Сети появился клип на новую песню американской певицы Билли Айлиш «My future». Всего за несколько часов ролик набрал уже более пяти миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков на YouTube.

Анимированное видео рассказывает о том, как героиня бродит по ночному дождливому лесу. Однако с рассветом дождь прекращается и солнце освещает лес.

По словам певицы, композиция была создана в самом начале карантина. «Она действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии», — рассказала Айлиш.

«My future» стала первой песней Айлиш после выхода в январе композиции «No time to die» — заглавного трека последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».