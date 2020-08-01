Австралия стала первой страной, где Google и Facebook обязаны платить новостным сайтам

Власти Австралии приняли закон, по которому компании Facebook и Google должны платить австралийским СМИ за новостной контент. Такое решение правительство приняло после того, как в 2019 году потребовало Facebook и Google договориться о «справедливом использовании» их контента.

После того, как переговоры не состоялись, власти выдвинули требование: если соглашение не будет достигнуто путем арбитража в течение 45 дней, Австралийское управление по коммуникациям и СМИ примет закон, который обяжет компании платить медиа.

«Речь идет о справедливом отношении к австралийским медиа-компаниям. Мы хотим обеспечить рост конкуренции, усилить права потребителей и создать устойчивый медийный ландшафт. СМИ должны расти, развиваться и получать справедливую оплату за свой труд». казначей Австралии Джош Фрайденберг

В Google отметили, что это решение игнорирует «миллиарды кликов», которые компания обеспечивает австралийским изданиям ежегодно. «Мы воспринимаем это как сигнал, что правительство будет активно вмешиваться в нашу работу, а не позволять рынку работать самостоятельно, — отметил Мел Сильва, управляющий директор Google в Австралии и Новой Зеландии. — Это постановление ничего не решает с точки зрения решения фундаментальных проблем построения бизнеса в цифровую эру». Facebook отказался от комментариев.

Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что за последние 10 лет в Австралии сократили около 3 тыс. журналистов — это связано со снижением объема рекламы в традиционных медиа. Издатели в Германии, Франции и Испании также требуют принять дополнительные законы об авторском праве, которые заставят сторонние компании платить за новостной контент.