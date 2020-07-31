PayPal официально уходит из России

С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России. Такое решение было принято на фоне изменений в законе «О национальной платежной системе».

Пользователям теперь будут доступны только международные платежи. Можно будет использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Нельзя будет отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России.

Также PayPal ранее удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.