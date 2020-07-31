Поклонники требуют режиссерскую версию «Бэтмена навсегда» Тротил в самолет президента Польши Качинского заложили в России » Израиль модернизирует украинские МиГ-29 до уровня 4+ Израильская компания Elbit Systems получила от правительства разрешительные документы на проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.

Отмечается, что в документации прописаны особенности взаимодействия украинской и израильской сторон в программе. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Минобороны Украины.

В частности, подробно уточнены все вопросы совместимости разнообразных систем истребителя и их модернизации.

Ожидается, что истребитель получит новые бортовой радар и систему управления вооружением. В компании подчеркивают, что модернизация позволяет качественно улучшить боевые возможности МиГ-29.Ожидается, что истребитель получит новые бортовой радар и систему управления вооружением. https://cursorinfo.co.il/all-news/israel-news/israel/izrailskaya-kompaniya-vzyalas-modernizirovat-ukrainskie-mig-29/

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