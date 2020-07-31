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Израиль модернизирует украинские МиГ-29 до уровня 4+

Украина намерена модернизировать свои МиГ-29 с помощью Израиля

Израильская компания Elbit Systems получила от правительства разрешительные документы на проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Отмечается, что в документации прописаны особенности взаимодействия украинской и израильской сторон в программе. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Минобороны Украины.
В частности, подробно уточнены все вопросы совместимости разнообразных систем истребителя и их модернизации.

В компании подчеркивают, что модернизация позволяет качественно улучшить боевые возможности МиГ-29.
Ожидается, что истребитель получит новые бортовой радар и систему управления вооружением.

https://cursorinfo.co.il/all-news/israel-news/israel/izrailskaya-kompaniya-vzyalas-modernizirovat-ukrainskie-mig-29/

31 июля, 2020 | Category: Израиль, Новости, Украина ﻿
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