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Эмили Ратаковски опять гуляла в микро-бикини

Эмили Ратаковски наслаждается солнечными днями в Лос-Анджелессе: модель примеряет купальники из новой коллекции своего бренда Inamorata и делится соблазнительными фотографиями в инстаграме. Кстати, не так давно девушка была блондинкой, но на прошлой неделе она вновь вернулась к естественному цвету волос.

Вчера девушка выбрала для солнечного дня бикини бледно-желтого цвета с необычными деталями и крупными завязками по бокам. Купальник отлично подчеркнул фигуру 29-летней модели и ее аккуратный загар.

31 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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