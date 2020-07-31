Эмили Ратаковски опять гуляла в микро-бикини

Эмили Ратаковски наслаждается солнечными днями в Лос-Анджелессе: модель примеряет купальники из новой коллекции своего бренда Inamorata и делится соблазнительными фотографиями в инстаграме. Кстати, не так давно девушка была блондинкой, но на прошлой неделе она вновь вернулась к естественному цвету волос.

Вчера девушка выбрала для солнечного дня бикини бледно-желтого цвета с необычными деталями и крупными завязками по бокам. Купальник отлично подчеркнул фигуру 29-летней модели и ее аккуратный загар.