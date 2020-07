Рианна вспомнила свой выход, когда «чувствовала себя клоуном» В США подтвердили, что ликвидировали в Сирии около 300 россиян » 7 фантастических фильмов 2020 года Хотя пандемия коронавируса повлияла на выход запланированных фильмов Голливуда, в сети все же появляются новые ленты, достойные внимания зрителей. Среди новинок кино особое место занимает фантастика, ведь режиссеры охотно экранизируют необычные сюжеты. От фильмов-ужасов и до семейных комедий – список доступных лент для просмотра онлайн впечатляет. Журналисты подобрали 8 самых интересных проектов, которые уже успели просмотреть тысячи киноманов. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Оригинальное название – Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Рейтинг IMDb – 6,1

Актерский состав: Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл, Мэри Элизабет Уинстед, Юэн Мак-Грегор Харли Квинн уже хорошо известна любителям комиксов и супергеройских фильмов DC. В новой ленте зажигательная злодейка разрывает отношения с Джокером и пытается реализоваться в Готэме. И когда на него устраивают настоящую охоту, а в опасности оказывается еще и девочка-подросток, Харли решает сопротивляться опасному преступнику Роману Сайонису (Черная маска). Чтобы одолеть злодея, Квинн объединяется в команду с Охотницей, Черной канарейкой и полицейской Рене Монтойи. «Человек-невидимка»

Оригинальное название – The Invisible Man

Рейтинг IMDb – 7,4

Актерский состав: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж, Майкл Дорман, Сторм Рейд Этот жуткий хоррор точно пощекочет нервы зрителям. По сюжету, Сесилия Касс встречалась с богатым и деспотичным Эдрианом, который неоднократно нападал на нее. После разрыва она наладила свою жизнь, убежав от садиста. Однако спокойные будни Сесилии завершились, когда девушка узнала о самоубийстве бывшего избранника. Но почему-то героиня убеждена, что на самом деле мужчина не умер, а нашел способ, как превратить ее жизнь в ад. «Остров фантазий»

Оригинальное название – Blumhouse’s Fantasy Island

Рейтинг IMDb – 4,6

Актерский состав: Мэгги Кью, Люси Гейл, Порша Даблдэй, Майкл Пенья, Майкл Рукер В фильме рассказывается о жутком «Острове фантазий», который основал мистер Роркен. Он зазывает туристов в живописное место, обещая незабываемый отдых. Однако за реализацию всех капризов посетителям нужно будет заплатить особую цену: люди должны будут разгадать тайну острова, и тогда им удастся выжить. Играть придется по правилам Роркена, ведь с острова будет только один выход. «Под водой»

Оригинальное название – Underwater

Рейтинг IMDb – 6,2

Актерский состав: Кристен Стюарт, Ти Джей Миллер, Джессика Генвик, Венсан Кассель В центре этого фильма – история океанологов, исследующих морские глубины. Среди них есть Нора Прайс, которая работает на подводной станции инженером-механиком. И после взятия первых проб грунта происходят странные землетрясения, которые разрушают все вокруг. Но главной опасностью для ученых являются не толчки, а морское чудовище, которое жестоко нападает на подводную станцию. «Бладшот»

Оригинальное название – Bloodshot

Рейтинг IMDb – 5,7

Актерский состав: Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюен, Гай Пирс, Тоби Кеббелл, Талула Райли Главный герой фэнтезийного фильма «Бладшот» – Рэй Гаррисон. Его жену убили во время нападения, а самого Рея ранили. Благодаря современным технологиям ученые возвращают к жизни мужчину, сделав его фактически бессмертным. Однако быть солдатом под руководством безумных злодеев не входит в его планы. Вернув воспоминания о прошлом, Рей хочет отомстить за смерть жены. «Бессмертная гвардия»

Оригинальное название – The Old Guard

Рейтинг IMDb – 6,7

Актерский состав: Шарлиз Терон, Гарри Меллинг, Вероника Нго, Маттиас Шонартс Группа бессмертных воинов уже на протяжении веков работает наемниками. Возглавляет отряд Энди, более известная как Андромаха из Скифии. Но когда воинов захотели уничтожить, они узнают новые детали своего феномена. Противостоять им придется влиятельной компании, которая готова отдать немалые суммы за уничтожение этой «гвардии». «Еж Соник»Оригинальное название – Sonic the Hedgehog

Рейтинг IMDb – 6,6

Актерский состав: Джим Керри, Джеймс Марсден, Нил Макдонаф, Тика Самптер, Бен Шварц, Адам Палли И если у вас есть настроение для просмотра фэнтезийной комедии в кругу семьи, тогда «Соник в кино» станет отличным выбором. Фильм расскажет историю сверхбыстрого пришельца, который похож на ежа. Чтобы поймать существо, власть нанимает коварного и безжалостного доктора Айво Роботника, который использует все свои разработки, чтобы заполучить Соника и с его суперсилами захватить планету. Остановить его берется полицейский Том и сам Соник.

загрузка...