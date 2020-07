В России начнется частичная конфискация банковских счетов граждан Кара Делевинь снялась в шубе на голое тело » 12 фильмов, в основу которых легли видеоигры Специалисты не могут дать однозначный ответ, какая индустрия сейчас приносит больше доходов – кино или видеоигры. Вполне вероятно, что карантин склонит чашу весов в сторону вторых. Впрочем, фильммейкеры и геймдевы давно уже стали объединять силы для того, чтобы переносить героев популярных игр на большой экран. К примеру, режиссер хитового «Чернобыля» Юхан Ренк трудится над сериалом по не менее хитовому приключенческому экшену The Last of Us. А какие фильмы по играм можно посмотреть прямо сейчас? Обитель зла

В 1996 году вышел японский survival horror о борьбе со зловещей корпорацией Umbrella, задумавшей изничтожить человечество при помощи смертельного вируса. Игра разрослась до масштабной медиафраншизы, включившей в себя серию полнометражных фильмов с Миллой Йовович в главной роли. Стартовала эта серия в 2002 году. Героини Йовович, девушки по имени Элис в играх нет, и это едва ли не главный камень преткновения в спорах фанатов игр и фильмов. Споры эти, впрочем, как и невысокие оценки критиков не помешали выпустить под маркой Resident Evil целых шесть коммерчески успешных картин. Вернется ли Милла Йовович к роли Элис еще раз, пока неясно. Сейчас она вместе с режиссером Полом Андерсоном готовит к выходу «Охотника на монстров» – экранизацию еще одной популярной игры. На сей раз Monster Hunter: World. Angry Birds в кино

Казалось бы, как можно перенести на экран абсолютно бессюжетную игру, в которой надо тупо выстреливать из рогатки птицами и убивать им свиней? Тем не менее, созданная в Финляндии игра-безделушка для первых смартфонов не только разрослась в масштабную серию, совместимую с большинством платформ, но и обзавелась к данному моменту целыми двумя анимационными полнометражками. В первой свиньи коварно обманывают птиц, но получают достойный ответ на свои злодеяния от гневливого и недоверчивого Реда и его друзей. Во второй обе противоборствующие стороны объединяются для борьбы с общей угрозы. Смертельная битва

Mortal Kombat – одна из старейших игровых серий, которую изначально задумывали еще даже не для компьютеров, а для игровых автоматов. Жанр игры – файтинг. Выбираешь героя и сражаешься с виртуальным противником в кулачном бое до полного поражения одного из персонажей. Серии игр уже почти 30 лет, но она до сих пор не надоела геймерам за счет большого выбора героев с самыми разными способностями и легендарных добиваний fatality, жестокость которых впечатляла детишек и заставила взрослых создать организацию ESRB, определяющую возрастные рейтинги видеоигр. Примерно то же происходит и в фильмах серии «Смертельная битва», первый из которых вышел в 1995 году и режиссером которого стал все тот же Пол Андерсон. Он заставил Лю Кана, Джонни Кейджа и Соню Блейд бороться за будущей всей Земли. В следующем году должен выйти перезапуск той картины. Еж Соник

Синий инопланетный еж, который умеет передвигаться на сверхзвуковой скорости, за что и получил кличку Соник, несмотря на бессюжетность игры-платформера, вышедшей в 1991 году, оказался чрезвычайно колоритным персонажем. Настолько колоритным, что быстро сделался талисманом компании Sega и, став медиафраншизой, дослужился к 2020 году до сольной полнометражки со звездой А-списка в одной из главных ролей. По сюжету инопланетянин Соник вынужден скрываться от космического преследования на Земле, но и тут он умудряется попасть в поле зрения злодея доктора Роботника, которого играет Джим Керри. Помочь Сонику может шериф Том Ваковски (Джеймс Марсден) и вместе они дают отпор коварному Роботнику. Критики, как оно обычно и бывает с фильмами по играм, «Ежика Соника» не оценили, тем не менее коммерческий успех картины уже обеспечил ей сиквел, выход которого намечен на апрель 2022 года. Кредо убийцы

Серия приключенческих боевиков Assassin’s Creed сама по себе чертовски кинематографична. Борьба фракции ассасинов с мрачными и зловещими тамплиерами проходит тут сквозь всю историю человечества и в вольном пересказе знакомит игрока с важными историческими событиями (Третий крестовый поход, эпоха Возрождения в Италии, Гражданская война в США, Золотой век пиратства, Великая французская революция и другие), а также ключевыми их участниками и локациями. Ранние игры содержали в себе даже нечто наподобие энциклопедии, рассказывающей о них более подробно. В конце 2016 года вышел весьма амбициозный кинопроект «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр. Съемки проходили в Испании и на Мальте. И боевик в итоге не смог потягаться со своим игровым прототипом, хотя и представил впечатляющий анимус (устройство для переноса героя в прошлое его прямого предка) и массу узнаваемых деталей из основной игровой серии. Серия о Ларе Крофт

Дилогия с Анджелиной Джоли в главной роли стала масштабной экранизацией серии приключенческих боевиков Tomb Raider, в которых девушка-археолог в мрачных интерьерах пещер, подземелий и гробниц искала волшебные артефакты, попутно отстреливая всяких чудовищ. Собственно, примерно тем же Джоли занималась и на широком экране. Только вместо угловатой модельки (издержки тогдашней графики) зрителям показывали волоокую томную красотку в тесном комбинезоне, которая своими навыками стрельбы и рукопашного боя посрамила бы даже самого Джеймса Бонда, что уж говорить об Индиане Джонсе, который был первым прототипом героини. Собственно, эта дилогия и открыла миру Анджелину Джоли, в чем, пожалуй, ее главная заслуга. В 2018 году сменить ее отважилась шведка Алисия Викандер. И не ударила в грязь лицом на фоне легенды, что бы там ни говорили фанаты-олдфаги. Дилогия «Хитмэн»

Хитмэн, он же наемный убийца, он же агент 47 – главный герой датской серии стелс-экшенов, в которых от игрока требуется добраться до жертвы, пролив при этом как можно меньше крови, и, несмотря на внушительный арсенал доступного оружия, растратив как можно меньше пуль. Собственно, за это геймеры и полюбили линейку Hitman. Не каждая игра требует такой концентрации. В 2007 году агент 47 удостоился первого сольного фильма, а в 2015 – сиквела. И тут все оказалось не так стильно. Несмотря на то, что Тимоти Олифант, а потом Руперт Френд шикарно смотрелись с выбритыми наголо черепами и в строгих костюмах, в фильмах оказалось многовато стрельбы и крови, что совершенно не вписывалось в игровую концепцию. Рэмпейдж

Основой этого фильма стала самая старая в этом обзоре видеоигра. Первый Rampage вышел еще в 1986 году, он предлагал геймерам сыграть за разрушительные силы: одного из трех американцев, мутировавших в гигантских гориллу, ящера и оборотня. Целью игрока было безжалостно разрушить все здания на каждом из уровней. Полнометражку из этой игры сделали аж в 2018 году и на главную «человеческую» роль позвали беспроигрышный для подобных случаев вариант – Дуэйна Джонсона. Тот давно уже перестал играть клишированных суровых супермачо и создал своих их подвид – супермачо смешного и забавного. По сюжету, его герой – приматолог Дэвис Окойи, чей подопечный серебристый самец гориллы по кличке Джордж однажды мутирует и начинает испытывать жажду крови и разрушений. Дэвис идет по пятам ошалевшего Джорджа и делает все, чтобы сберечь ему жизнь и вернуть прежний облик. Безумный экшен картины густо пересыпан не самыми изящными шутками, что, впрочем, хорошо сочетается с сюжетом. Поэтому аттракцион у авторов «Рэмпейджа» получился весьма достойный. Варкрафт

Популярные многопользовательские онлайн-RPG зачастую могут похвастаться большим, красивым и продуманным миром. Таким, что хоть кино снимай. Вот Blizzard Entertainment в 2006 году и задумали снять по мотивам своего хита Warcraft блокбастер с кучей графики. Изначально предполагалось, что режиссером картины станет автор трилогии нулевых о Человеке-пауке Сэм Рейми, но в итоге сагу о борьбе добра и зла на вымышленном континенте Азерот снимал отличившийся «Луной 2112» и «Исходным кодом» Данкан Джонс. Фильм вышел в 2016 году и показал большинство актеров в невообразимом виде – их превращали в орков, рыцарей, магов и так далее с помощью графики в течение целых 20 месяцев. В итоге фанатам игры фильм скорее понравился, а всем остальным скорее нет. И продолжения, судя по всему, не предвидится. Покемон. Детектив Пикачу

Нет, в основу семейной комедии легла вовсе не бродилка Pokemon GO, которая свела с ума полмира в 2016 году. А одноименная приключенческая видеоигра, вышедшая двумя годами позже. Впрочем, обе они принадлежат к гигантской медиафраншизе корпорации Nintendo о смешных зверушках с совершенно серьезными сверхъестественными силами. К примеру, умильный желтый пушистик Пикачу, который стал главным героем фильма и получил голос Райана Рейнольдса, может так шарахнуть током, что мало не покажется. И в игре, и в фильме Пикачу обладает острым умом, поэтому с удовольствием берется за расследования разных запутанных дел. В первом фильме франшизы с живыми актерами он помогает герою Джастиса Смита, 21-летнему страховому агенту Тиму Гудману расследовать гибель отца. Жажда скорости

Еще один сверхпопулярный жанр видеоигр – это гонки. Они же – сверхпопулярный жанр кино (достаточно вспомнить неубиваемую серию фильмов «Форсаж»). Рано или поздно эти двое должны были встретиться на экране. И встретились в 2014 году под эгидой игровой серии Need For Speed. Для того, чтобы зрителю было на что смотреть (а игра представляет собой нескончаемую череду заездов по самым разным трассам), сценаристы придумали историю талантливого автомеханика Тоби Маршалла, одержимого местью напарнику-гонщику, который его подставил и довел до тюрьмы. И отомстить он может, естественно, выиграв у него решающую гонку на суперкрутой тачке. На главную роль в проект позвали Аарона Пола, он как раз освободился после завершения культового сериала «Во все тяжкие». Но драмы сценарию не хватило. Поэтому серия игр двинулась вперед, а кинофраншиза – нет. Принц Персии: Пески времени

А эту экранизацию некоторые критики назвали одной их лучших киноадаптаций игр. Хотя отнеслись к ней благосклонно далеко не сразу. Как и игровой прототип 2003 года, приключенческий боевик 2010 года рассказывает о восточном принце Дастане, который находит Кинжал времени и с его помощью защищает от посягательств злодеев магический артефакт – заключенные в песочные часы Пески времени. Попутно завоевывая сердце прекрасной принцессы Тамины. Режиссером картины стал Джерри Брукхаймер, который до того умудрился раздуть громадную кинофраншизу из простого аттракциона в Диснейленде (речь о «Пиратах Карибского моря», конечно же). Одна из игр серии «Принц Персии» далась ему не менее легко. Экшн в картине захватывает, шутки веселят, а молодой Джейк Джилленхол впечатляет физической формой, паркуром и рукопашным боем.

