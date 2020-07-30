Вероятность военной операции Кремля в Беларуси подтвердили в Минобороны Латвии

Минобороны Латвии подтвердило инсайд о возможной военной операции в Беларуси начав рассылку буклетов на случай войны.

Собственно даже сам по себе вопрос: с кем может воевать Латвия звучит глупым.

Говорим — «военная агрессия» и понимаем, что угрозу миру сегодня представляет только один агрессор: «Россия».

24 июля мы опубликовали инсайд, что после ряда провалов агентуры в Беларуси и ареста «оппозиционных» кандидатов Кремля, был запущен новый план реинтеграции страны в Россию. По сути это «украинский сценарий» со всем соответствующим антуражем: оппозиция, шины, Майдан и «вежливые россияне».

Вероятность такого сценария высоко оценили в министерстве обороны Латвии, где довольно серьезно относятся к такой возможности.

Там был выпущен буклет адресованный русскоязычному населению Латвии, в котором описываются действия на случай войны.

Рассказывает буклет как вести себя первые 72 часа после нападения (России), и явно призван мобилизовать силы охраны на время, пока НАТО не перебросит подкрепления.



Озаглавлен буклет — Как действовать на случай кризисной ситуации.

В буклете есть очень важный раздел: «Действия населения в случае войны», что прямо указывает на то, что в Минобороне серьезно относятся к возможности российского вторжения после оккупации Беларуси.

В буклете опубликованы картинки, как выглядит форма служб, которые действуют во время кризисных ситуаций, включая латвийских военных, чтобы граждане смогли определить без труда «вежливых» россиян.

Дается описание того, что будет происходить во время возможного российского вторжения, как государство будет защищаться.

Публикуется призыв, вступать в армию и записываться в подразделения службы охраны края — это полувоенные отряды, члены которых могут хранить армейское стрелковое оружие дома, и которые быстро могут стать новыми лесными братьями.

13 страница буклета очень важна. Даются четкие рекомендации, что делать, если на Латвию нападет Россия, что будет происходить и как себя вести в случае если ты оказался на оккупированной территории.

Возможно, если бы Украина рассылала такие буклеты заранее, в 2014 году, это могло бы помочь тем, кто впоследствии вступал в добровольческие подразделения.

Кстати, во всех трех странах Балтии такие подразделения уже есть — это выше упомянутые отряды охраны края — готовые партизаны.

Еще. На каждой странице буклета логотип — 72 часа. То есть буклет рассчитан именно на ситуацию в течение 3 суток после нападения.

В конце тест на определение, готов ли ты к такой ситуации, что делать если объявлена эвакуация и карта военных частей Латвии. Ну что сказать, все довольно серьезно, очередной сигнал, что Латвия не готова повторить 1939 год, и не согласна с позицией России по Крыму.

Так что, планы Путина действительно раскрыты, и вряд ли у него получится повторить «украинский сценарий» в странах Балтии.

В общем:

Нам надо понять, что принцип «моя хата с краю» в современном мире уже не работает». Пожар в доме соседа — завтра будет в нашем доме.

И если Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония и Россия, да — да — именно Россия хочет избавиться от режима чекистов, то действовать нам придется сообща.

Сообща тушить этот пожар.

P.S. Российские пропагандисты постоянно поднимают вымышленную ими проблему «ущемления прав русскоязычных», что ставит под удар в первую очередь Латвию и Эстонию — где еще осталось много русскоязычных.

В Эстонии есть район Нарвы — анклав на востоке республики, в Латвии это Латгалия — район где были массовые депортации, а затем выбывшее население замещали наприехавшими из глубины России. На их помощь, по идее, Кремль может очень и очень рассчитывать.

В Литве такой проблемы нет. Русских там мало, а если есть то они не очень позитивно настроены к Путину.

David Kohan