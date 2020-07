Несколько знаменитостей одновременно показали фото в одном и том же купальнике Премию Гильдии режиссеров перенесли вслед за «Оскаром» » Первая ракетка мира пропустит US Open из-за боязни коронавируса Первая ракетка мира Эшли Барти решила пропустить US Open из-за боязни коронавируса. Об этом сообщает Herald Sun. Австралийская спортсменка отметила, что решение не выступать на Открытом чемпионате США было для нее трудным, но из-за распространения COVID-19 риски остаются очень высокими. Теннисистка добавила, что не может подвергать себя и свою команду такой опасности. Барти заявила, что с нетерпением ждет следующего US Open. Австралийка уточнила, что примет решение об участии в «Ролан Гаррос» и других турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в ближайшее время. US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. «Ролан Гаррос», который должен состояться в Париже, запланирован на 21 сентября — 11 октября. Турниры в рамках WTA, приостановленные из-за пандемии коронавируса, должны возобновиться в начале августа.

