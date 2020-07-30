Наталья Орейро и Факундо Арана вспомнили прошлое «Дикого ангела»

Звезды культового сериала 90-х «Дикий ангел», экранная пара Наталия Орейро и Факундо Арана встретились в прямом эфире в Instagram и вспомнили общее прошлое, в том числе – съемки в сериале. Видео набрало огромную популярность в соцсетях.

Орейро призналась, что до сих пор хранит одежду со съемок «Дикого ангела». Напомним, что сериал вышел на экраны в 1998 году.

В начале эфира звезда сказала, что ее часто спрашивают, хранят ли актеры свои наряды из сериалов, в которых снимались.

«Думаю, что ты — да. А что я могу хранить, если меня всегда одевали в костюмы? И я спрашивал, почему я должен носить костюмы?», — смеется Факундо.

После его слов Орейро надела ее фирменную красную бейсболку и футболку, в которых она появлялась на экранах в сериях «Дикого ангела».

«Ты абсолютно не изменилась, как такое возможно? А ну-ка убери волосы назад», – попросил Факундо Наталию.

После этого актриса скрутила волосы в хвост и стала еще больше похожей на себя в сериале.