На Netflix вышел потрясающий мультсериал «Трансформеры: Война за Кибертрон»

Все шесть эпизодов мультсериала с подзаголовком Siege («Осада») доступны в онлайн-кинотеатре с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.
War for Cybertron рассказывает об очередной войне автоботов и десептиконов за власть над их родной планетой.
Над мультсериалом работали студия Rooster Teeth (gen:LOCK), а также японская компания Polygon Pictures, ранее отвечавшая за анимационный сериал «Трансформеры: Прайм».
Шоураннаером выступил продюсер Фрэнк Джеффри ДеСанто (Titans Return, Power of the Primes).
Помимо первой части с подзаголовком «Осада» на Netflix должны выйти ещё две — Earthrise («Рассвет») и заключительная глава, пока не получившая названия. Даты их релизов пока неизвестны.
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