«  
  »

На Netflix вышел потрясающий мультсериал «Трансформеры: Война за Кибертрон»

Все шесть эпизодов мультсериала с подзаголовком Siege («Осада») доступны в онлайн-кинотеатре с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.

War for Cybertron рассказывает об очередной войне автоботов и десептиконов за власть над их родной планетой.

Transformers: War For Cybertron Trilogy…
As the Autobots and Decepticons ravage their planet in a brutal civil war, two iconic leaders…
 WWW.NETFLIX.COM

Над мультсериалом работали студия Rooster Teeth (gen:LOCK), а также японская компания Polygon Pictures, ранее отвечавшая за анимационный сериал «Трансформеры: Прайм».

Шоураннаером выступил продюсер Фрэнк Джеффри ДеСанто (Titans Return, Power of the Primes).

Помимо первой части с подзаголовком «Осада» на Netflix должны выйти ещё две — Earthrise («Рассвет») и заключительная глава, пока не получившая названия. Даты их релизов пока неизвестны.

30 июля, 2020 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  