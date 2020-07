Бывший муж бросил Пугачеву ради американки и чуть не умер “Наследие лжи” – появился трейлер и постер украинско-британского фильма со Скоттом Эдкинсом в главной роли » На Netflix вышел потрясающий мультсериал «Трансформеры: Война за Кибертрон» Все шесть эпизодов мультсериала с подзаголовком Siege («Осада») доступны в онлайн-кинотеатре с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами. War for Cybertron рассказывает об очередной войне автоботов и десептиконов за власть над их родной планетой. Transformers: War For Cybertron Trilogy… As the Autobots and Decepticons ravage their planet in a brutal civil war, two iconic leaders… WWW.NETFLIX.COM Над мультсериалом работали студия Rooster Teeth (gen:LOCK), а также японская компания Polygon Pictures, ранее отвечавшая за анимационный сериал «Трансформеры: Прайм». Шоураннаером выступил продюсер Фрэнк Джеффри ДеСанто (Titans Return, Power of the Primes). Помимо первой части с подзаголовком «Осада» на Netflix должны выйти ещё две — Earthrise («Рассвет») и заключительная глава, пока не получившая названия. Даты их релизов пока неизвестны.

