Меган Маркл оплатит 87 тысяч долларов в качестве издержки после первого поражения в суде

Еще в начале мая стало известно, что 38-летняя Меган Маркл проиграла первое слушание по делу против Associated Newspapers, издателя таблоида Mail on Sunday, опубликовавшего его личное письмо отцу Томасу. Тогда часть обвинений была исключена из искового заявления, потому что суд счел их субъективными и основанными на личных эмоциях истца. На днях выяснилось, что Меган Маркл согласилась оплатить более 87 тысяч долларов в качестве судебной издержки, которые пойдут на покрытие расходов ее оппонента на подготовку к защите по пунктам, которые в итоге не будут рассматриваться в ходе дела. Документы, подтверждающие это, попали в руки журналистов издания Daily Mail. Меган Маркл Сейчас же Меган Маркл вместе с адвокатами активно готовится к следующему слушанию по делу против британских таблоидов. Герцогиня борется за то, чтобы сохранить в тайне личности друзей, которые ранее согласились анонимно дать показания в ее защиту. Дело в том, что вчера на очередном заседании адвокат, представляющий интересы Меган, проговорился о фамилии одного из ее приятелей, давшего показания, но судья сразу же запретил доносить эту информацию в СМИ. Теперь герцогиня убеждена, что теперь издание Mail on Sunday ради коммерческой выгоды хочет сделать эту информацию общественным достоянием. Associated Newspapers угрожает опубликовать имена пяти женщин, которые год назад приняли решение поговорить с американскими СМИ на условиях полной анонимности, чтобы защитить меня от издевательств в британских таблоидах. Эти пять женщин не находятся под судом, как и я. Таким образом издатель просто пытается уклониться от ответственности и устроить цирк, чтобы отвлечь внимание от сути этого дела, — говорится в новом заявлении Меган суду. Интересно, что, еще не завершив этот процесс, Меган Маркл и принц Гарри ввязались в новые судебные баталии. Недавно они подали иск на папарацци, которые сфотографировали их сына Арчи во время игры во дворе их дома. Снимки малыша были сделаны с беспилотника, а потом продавались с подписью, указывающей на то, что они были сняты, когда семья была на прогулке в Малибу. При этом пара утверждает, что Арчи не был на публике, не говоря уже о Малибу, и что эти фотографии были сделаны незаконно на заднем дворе их особняка. Принц Гарри и Меган Маркл

