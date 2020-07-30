Искусственный интеллект научился создавать видео на основе текста

Искусственный интеллект проникает в мир маркетинга и коммуникаций. Новый сервис, разработанный компанией Synthesia, позволяет с помощью нейросети, генерировать видео на основе текстовых данных. Продолжительность работы по созданию видеоролика занимает всего 15 минут.



Используя платформу Synthesia, можно при помощи готового текстового сценария генерировать различные видео сообщения. Для этого следует пройти быструю регистрацию на сайте компании, ввести в отведенное поле составленный сценарий и нажать кнопку «Generate video». По завершении процесса формирования видеопослания, пользователю на почту придет соответствующее уведомление.

Платформа мультиязычная и поддерживает 34 языка, в том числе и русский. Также пользователь сможет выбрать персонажа, от имени которого будет формироваться сообщение. Для русскоязычного сегмента по умолчанию используется ИИ-ведущая по имени Анна.

Технология уже имеет реально реализованные проекты. Так рекламное агентство Craftww совместно с Synthesia разработало продвижение продукта Snoop Dogg от австралийской компании JustEat для рекламы на всех рынках, где она работает. При этом во время ретрансляции на другие языки искусственный интеллект не только переводит речь, но и изменяет артикуляцию губ ИИ-диктора.

Поработал с Synthesia и Дэвид Бекхэм, с образом которого создали видеоролики, где он на девяти языках, в том числе китайском, испанском, арабском, французском и хинди, рассказывает об угрозе малярии.