Главы Apple, Facebook, Google и Amazon давали показания в Конгрессе США

Главы крупнейших мировых технологических компаний — Google, Apple, Amazon и Facebook — в среду, 29 июля, давали показания перед конгрессом США в рамках антимонопольного разбирательства. Американские власти ведут его уже год и за это время собрали более миллиона внутренних документов IT-гигантов, якобы свидетельствующих об их неконкурентных практиках. Сундар Пичаи, Тим Кук, Джефф Безос и Марк Цукерберг, впервые в истории вызванные на одновременную дачу показаний в конгресс, более пяти часов объяснялись по поводу скупки конкурирующих компаний и злоупотребления положением на рынке. Сенаторы в выражениях не стеснялись: например, Google с трибуны обвинили в «краже контента» у сервиса Yelp, Facebook — в покупке Instagram с целью «устранить конкурента», Amazon — в использовании данных от поставщиков для копирования их продуктов, а Apple — в удалении из AppStore мобильных приложений независимых разработчиков, которые конкурируют с приложениями компании. С чего все началось В июне 2019 года подкомитет палаты представителей США по вопросам регулирования коммерческого и антимонопольного права начал масштабное расследование в отношении американских технологических гигантов — Apple, Google, Amazon и Facebook, — призванное оценить соответствие их конкурентных практик антимонопольному законодательству страны. Какая позиция у IT-компаний Накануне слушаний все четверо приглашенных руководителей направили в конгресс официальные заявления с изложением своих позиций по антимонопольному разбирательству, в которых отвергли подозрения в свой адрес и рассказали о высокой конкуренции в интернете, в которой им приходится существовать. Глава Amazon Джефф Безос в своих письменных показаниях отметил, что объем мирового рынка ретейла равняется 25 триллионам долларов, а доля Amazon на нем составляет менее одного процента. «Каждый день Amazon конкурирует с крупными, уважаемыми компаниями, такими как Target, Costco, Kroger и, конечно, Walmart — компанией, чей размер более чем в пять раз превышает Amazon. Онлайн-продажи Walmart в первом квартале этого года выросли на 74 процента», — отметил Безос, добавив, что «на рынке ретейла есть место для большого количества компаний-победителей». «Google работает в условиях высокой конкуренции и динамичного развития мировых рынков, где цена за IT-продукты часто отсутствует либо постоянно снижается, в то время как их качество перманентно растет», — заявил глава холдинговой компании Alphabet Inc., в которую входит Google, Сундар Пичаи. Он отметил, что у Google есть большое количество конкурентов, когда дело касается поиска информации в интернете. «Ты можешь спросить голосового помощника Alexa, почитать новости в Twitter, попросить друзей прислать информацию через WhatsApp или получить рекомендации в Snapchat или Pinterest», — разъяснил он. Марк Цукерберг в своем заявлении подчеркнул, что Facebook действительно успешная компания, но она добилась этого «американским путем»: «Мы начинали с нуля и смогли дать людям отличные сервисы, которые оказались ценными для них. Насколько я понимаю, по закону компания не является плохой, просто потому что она большая. Многие крупные компании, которые не справляются с конкуренцией, просто перестают существовать. Вот почему мы сосредоточены на создании и обновлении наших продуктов». Генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что его компания не занимает доминирующую позицию ни на одном рынке, где ведет бизнес: «Это справедливо в отношении не только iPhone, но и любого другого нашего продукта». Он отдельно отметил, что комиссия, которую Apple берет с разработчиков мобильных приложений под iOS и размер которой вызывает у них вопросы, «сопоставима либо ниже той, которую берут все наши основные конкуренты». «До того как мы запустили AppStore, разработчики программного обеспечения платили от 50 до 70 процентов за дистрибуцию своего продукта, наша комиссия значительно ниже», — написал в своем обращении Кук. Что происходило в конгрессе В ходе слушаний, которые продлились более пяти часов, главам всех вызванных в конгресс IT-компаний пришлось отбиваться от нападок сенаторов по большому кругу вопросов, периодически выходящих далеко за пределы исключительно антимонопольного регулирования. При этом разговор шел агрессивно: политики то и дело обвиняли компании в «краже данных», «устранении конкурентов», желании «перекрыть кислород» соперникам. В разговоре с Марком Цукербергом член палаты представителей США Прамила Джаяпал продемонстрировала отрывки из его собственной внутренней переписки, датированной 2012 годом, в которой обсуждалась возможная покупка компаний Instagram или Path, а одним из мотивов было названо «устранение конкурента». «Даже если на рынке появятся новые конкуренты, покупка Instagram, Path или Foresquare даст нам фору в год или даже больше, прежде чем кто-то из других компаний станет близок к их размеру», — писал Цукерберг в феврале 2012 года, а уже в марте Facebook купила Instagram за один миллиард долларов. В ответ на вопросы сенатора об «устранении конкурента» Цукерберг заявил, что сделка по покупке Instagram была проверена и одобрена Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Переписка Марка Цукерберга о покупке Instagram Джаяпал на этом не остановилась и зачитала другие отрывки из внутренней переписки Цукерберга, согласно которым глава Facebook склонял основателей Instagram и Snapchat к продаже своих компаний путем угроз, обещая в противном случае создать конкурирующие им сервисы и таким образом устранить их со своего пути. «Когда доминирующая на рынке платформа угрожает своим потенциальным соперникам — это не может быть нормальной бизнес-практикой», — подчеркнула Джаяпал и затем напрямую спросила Цукерберга о том, «какое количество компаний Facebook устранил путем копирования их продуктов». Цукерберг в ответ сообщил, что не согласен с тем, что в данных письмах были угрозы, а на вопрос о количестве устраненных конкурентов ответить затруднился. Не менее напряженным был диалог между конгрессменами и Сундаром Пичаи. Глава антимонопольного подкомитета Дэвид Чичиллине заявил, что у властей есть доказательства того, что Google «крадет контент» у других онлайн-сервисов, например копировал отзывы о ресторанах у сервиса Yelp, а после того, как Yelp выразил свое возмущение по этому поводу, Google угрожал понизить сайт этой компании в поисковой выдаче. Пичаи затруднился прокомментировать информацию о том, имел ли место такой инцидент. «Доказательства кажутся мне довольно убедительными: Google стал воротами в интернет и начал злоупотреблять своей властью и использовать имеющиеся у него возможности по контролю за трафиком для выявления конкурентных угроз и подавления их», — заявил Чичиллине. Глава Google, однако, не согласился с этим утверждением и в который раз заявил, что у компании есть множество конкурентов в отдельных сегментах рынка. В то же время двое членов Республиканской партии — конгрессмены Кен Бак и Мэтт Гатц — задавали Пичаи острые вопросы о том, почему Google в 2018 году отказалась от контракта с Пентагоном на 10 миллиардов долларов, мотивируя это тем, что он «вступает в конфликт с ее корпоративными ценностями», но при этом сотрудничает с госструктурами в Китае и держит там лабораторию искусственного интеллекта. Пичаи в ответ заверил, что компания не сотрудничает с китайскими военными и имеет множество контрактов с госструктурами США, в частности, Минобороны. Тиму Куку из Apple в основном пришлось объясняться по поводу различных инцидентов с мобильными приложениями в AppStore. Например, члены Демократической партии США Вал Демингс и Люси Кей Макбат засыпали его вопросами о том, почему в 2018 году компания удалила из AppStore ряд мобильных приложений для родительского контроля после того, как выпустила собственное подобное приложение под названием Screen Time. Кук заявил, что приложения сторонних разработчиков были удалены не из соображений конкуренции, а по причинам беспокойства за данные пользователей. В ответ на это Люси Кей Макбат продемонстрировала письмо, в котором топ-менеджер Apple Фил Шиллер рекомендует одному из родителей, обеспокоенному удалением приложений для родительского контроля из App Store, переходить на Screen Time от Apple. Письмо Фила Шиллера из Apple Наиболее серьезные обвинения, которые конгрессмены предъявили Джеффу Безосу, преимущественно касались неконкурентного поведения в отношении небольших компаний, которые продают свои товары через Amazon. Так, Прамила Джаяпал заявила, что сотрудники Amazon относятся к проприетарным данным независимых продавцов как к «кондитерской», в которую можно зайти и полакомиться, то есть в любой момент получить информацию для разработки собственных продуктов Amazon, по сути, копирующих успешные товары независимых продавцов. Люси Кей Макбат заявила, что в ходе расследования независимые продавцы, которые давали показания, «использовали такие слова, как „буллинг“, „страх“ и „паника“, описывая свои взаимоотношения с Amazon». В ответ на это Безос заявил, что у компании есть внутренние правила, которыми регламентируется ограничение использования данных независимых продавцов для разработки собственных продуктов Amazon, но он не может гарантировать, «что сотрудники никогда не нарушали их». Что будет дальше Собрав руководителей крупнейших технологических компаний в одном месте, законодатели надеются показать, что антиконкурентное поведение является отраслевым паттерном, а не единичными случаями плохого поведения, отмечает издание The Verge. «Есть некоторые общие закономерности, и я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать их во всех компаниях. Их модель поведения — доминировать и использовать доминирующее положение, чтобы устанавливать собственные правила, при которых их конкуренты не могут добиться успеха», — заявляла ранее член палаты представителей США Прамила Джаяпал. Напрямую расследование конгресса не грозит компаниям какими-либо последствиями, однако по его итогам антимонопольный подкомитет должен выпустить подробный отчет с информацией о том, как именно IT-гиганты обходят положения антимонопольного законодательства. Этот документ может лечь в основу расследований, которые Федеральная торговая комиссия США уже ведет в отношении Facebook и Amazon, и судебного иска, который Минюст готовит в отношении Alphabet Inc. В отношении Apple в США пока не начато каких-то других расследований, кроме того, что ведет конгресс.

