Федералы обещают покинуть Портленд, но не торопятся уходить

Отправка силовиков федерального подчинения в город Портленд, штат Орегон, на западном побережье США привела к ожесточенному противостоянию между ними и местными жителями на улицах города и дебатам о законности решения и конституционных границах федеральной власти.

Официальным предлогом для их присутствия была охрана зданий федеральных органов власти, но силовики без опознавательных знаков в тяжелой экипировке использовали силу и слезоточивый газ против протестующих и далеко за пределами этих зданий. Оппозиция считает, что президент отправил силовиков для того, чтобы провоцировать насилие и создавать у публики впечатление хаоса и анархии в городах, где у власти находятся демократы. Видео с федеральными агентами в Портленде уже используются в предвыборной агитации Трампа.

В четверг начнется постепенный вывод федеральных правоохранителей из города. У здания федерального суда их сменит местная полиция, которая подчиняется мэру города. Об этом договорились губернатор штата Орегон Кейт Браун и министр внутренней безопасности США Чад Вулф. Браун, называвшая силовиков оккупантами, заявила, что процесс должны привести к полному выводу федеральных силовых подразделений из штата. Но Вулф предупредил, что процесс будет зависеть от способности местной полиции обеспечить безопасность.