Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Брэда Питта снова застукали у дома Анджелины Джоли » Джессика Симпсон поделилась подробностями пережитого в детстве сексуального насилия В начале этого года 40-летняя Джессика Симпсон впервые рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии. Над ней надругалась дочь друзей семьи, о чем она написала в своих мемуарах «Открытая книга». В подкасте Кэтрин Шварценеггер The Gift of Forgiveness, который вышел в среду, звезда поделилась подробностями пережитого опыта. Она рассказала, что восемь лет назад встретилась со своей обидчицей и сказала ей, что готова ее простить. Я сказала ей: «Я просто хочу, чтобы ты знала, что я прощаю тебя. Мне бы не хотелось быть рядом с тобой, но я хочу, чтобы ты знала, что я не собираюсь отрицать того, что произошло между нами», — сказала она. Джессика добавила, что также сочувствовала ей в том, что ее обидчица и сама стала жертвой насилия со стороны старшего парня. Я подошла к ней и просто сказала, что знаю, что она тоже была жертвой абьюзера, потому что над ней издевался парень постарше. Он тоже всегда был дома, но никогда не прикасался ко мне. Он издевался над ней, а она приходила ко мне и делала со мной то же самое. Поэтому, как и во многих других отношениях, я чувствовала себя виноватой перед ней, и я позволяла ей это делать, — отметила Симпсон. В феврале в подкасте The Coach Mike Симпсон рассказала, что побудило ее открыто заявить о пережитом опыте насилия спустя столько лет. Она сказала, что сделать это ей помогла ее роль матери, так как она считает, что родители должны позаботиться о том, чтобы их дети всегда были начеку. Джессика Симпсон с мужем Эриком Джонсоном и детьмиВ своей книге Симпсон написала, что подверглась сексуальному насилию в возрасте шести лет и рассказала об этом своим родителям только в возрасте 12 лет. Это случилось, когда я спала в одной постели вместе с дочерью друзей семьи. Все начиналось с щекотания по спине, а потом доходило до крайне неприятных вещей, — писала она. По ее словам, после ее признания они с родителями больше никогда не останавливались в доме друзей семьи, но и никогда не говорили о случившемся. ИСТОЧНИК Daily Mail

загрузка...