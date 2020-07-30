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Ди Каприо экранизирует странную утопию про психоделики

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо выступит продюсером сериала «Остров», основанного на одноименном романе-утопии Олдоса Хаксли. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает Variety.

Производством проекта займется студия ДиКаприо Appian Way вместе с компанией In Good Company Films. Пока не сообщается, планирует ли артист играть одну из ролей в сериале.

Вышедший в 1962 году роман рассказывает о циничном журналисте, который обнаруживает изолированное общество на острове в Индийском океане и, несмотря на первоначальную миссию по эксплуатации природных ресурсов острова, проникается местной культурой, основанной на употреблении психоделиков.

Ранее в июле на экраны вышел сериал, основанный на романе-антиутопии Хаксли «Дивный новый мир». Писатель задумывал «Остров» как утопический ответ этому своему более раннему произведению.

30 июля, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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