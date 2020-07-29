Собак научили вынюхивать коронавирус

Собак научили отличать инфицированные SARS-CoV-2 биологические жидкости от неинфицированных. Как говорится в статье, опубликованной в BMC Infectious Diseases, чувствительность обнаружения составила 83 процента, а специфичность — 96 процентов. По словам ученых, текущие результаты исследования следует рассматривать как предварительные, пригодность этого метода для обнаружения инфицированных людей в полевых условиях необходимо изучать в дальнейшем.

Сейчас уже известно, что с помощью летучих органических соединений собаки могут обнаруживать у людей малярию, бактериальные и вирусные инфекции и даже онкологию. Однако такой метод диагностики заболеваний не находит широкого применения в клинической практике.

Пола Джендрни (Paula Jendrny) и ее коллеги из Университета ветеринарной медицины Ганновера предположили, что в случае с COVID-19 собаки могут помочь в предотвращении распространения вируса и новых вспышек заболевания — собак-детекторов можно было бы использовать в общественных местах, таких как аэропорты или спортивные мероприятия, в качестве альтернативы или дополнения к лабораторным тестам для обнаружения инфицированных людей.

В исследовании приняло участие восемь собак. После двухнедельного привыкания к автоматизированной тренировочной системе в среднем собакам требовалось пять дней обучения, чтобы частота обнаружения была выше случайного угадывания. После семидневного курса обучения ученые провели двойное слепое рандомизированное контрольное исследование. В этом исследовании использовались образцы от семи инфицированных и семи здоровых людей. Два положительных образца представляли собой трахеобронхиальный секрет, остальные — слюну.

Из всех 1012 образов собаки смогли верно идентифицировать 949 (94 процента ± 3,4 процента): 157 положительных и 792 отрицательных. Число ложноположительных результатов составило 33, а ложноположительных — 30. Собаки различали инфицированные и контрольные образцы с чувствительностью 82,63 процента (доверительный интервал 82,02–83,24) и специфичностью 96,35 процента (96,31–96,39). При этом не было никакой заметной разницы в способности обнаружения вируса в слюне и секрете трахеи.

Диагностическая специфичность и чувствительность для каждой собаки и для всех собак вместе взятых

Стоит отметить, что раньше считалось, что собаки не могут заразиться SARS-CoV-2, но в последнее время были зарегистрированы единичные случаи, показывающие, что это возможно и что собаки потенциально могут играть роль в распространении вируса. Это необходимо учитывать при использовании собак для исследования зараженного материала или людей.

Также неясно, как инфекция может повлиять на обоняние собаки. В настоящем исследовании ученые обезвреживали вирус с помощью пропиолактона, который не должен был влиять на качество летучих органических соединений. Однако такое допущение не подходит для тестирования в полевых условиях, и в настоящее время исследователи разрабатывают новые методы безопасного обучения собак на полноценных образцах.