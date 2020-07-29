Предсказано будущее цен на нефть

Среднегодовая цена на нефть марки Brent может вырасти до 45 долларов за баррель в 2021 году и продолжит расти в последующие годы. Об этом пишет исследование Fitch Ratings.

Аналитики предсказывают, что по итогам 2020 года средняя цена Brent составит 45 долларов за баррель, к 2022 году стоимость сырья поднимется до 53 долларов, а после 2022-го нефть будет торговаться на уровне 55 долларов. Стоимость американской нефти WTI в ближайшие годы также продолжит расти и в среднем будет на три доллара дешевле эталона. Таким образом, в 2021 году ее средняя цена составит 42 доллара, а в 2022-м — 50 долларов.