«  
  »

Предсказано будущее цен на нефть

Среднегодовая цена на нефть марки Brent может вырасти до 45 долларов за баррель в 2021 году и продолжит расти в последующие годы. Об этом пишет исследование Fitch Ratings.

Аналитики предсказывают, что по итогам 2020 года средняя цена Brent составит 45 долларов за баррель, к 2022 году стоимость сырья поднимется до 53 долларов, а после 2022-го нефть будет торговаться на уровне 55 долларов. Стоимость американской нефти WTI в ближайшие годы также продолжит расти и в среднем будет на три доллара дешевле эталона. Таким образом, в 2021 году ее средняя цена составит 42 доллара, а в 2022-м — 50 долларов.

29 июля, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  