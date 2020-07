Подсчитаны многомиллиардные потери Москвы от нового европейского налога

После введения в Европе нового налога на выбросы углекислого газа российские экспортеры будут терять от 3 до 4,8 миллиарда долларов в год. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) «Как пограничный углеродный сбор ЕС может повлиять на мировую торговлю» (How an EU Carbon Border Tax Could Jolt World Trade), которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Идея углеродного сбора популярна как среди европейских властей, так и среди местного бизнеса. Многие местные производители с 2005 года вынуждены покупать квоты на выбросы парниковых газов и конкурировать с иностранными производителями, у которых нет подобных обязательств. Власти ЕС ожидают, что введение сбора будет способствовать выполнению ЕС целей «Европейского зеленого курса» — инициативы, призванной на 50 процентов сократить выбросы парниковых газов в регионе в течение следующих 10 лет и превратить Европу в первый в мире углеродно-нейтральный континент.

Решение о введении углеродного сбора еще не принято окончательно и пока только обсуждается в Евросоюзе. Налогом могут обложить товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Например, он коснется нефтяной и газовой отраслей, производителей металлопроката, импортеров древесной массы, горнодобывающей и химической промышленности, а также машиностроения. В BCG ожидают, что углеродный сбор появится в Европе уже в 2021 — начале 2022 года.



Одной из наиболее пострадавших от углеродного сбора стран станет Россия. Ее экономика сильно зависима от экспорта в Европу (42 процента поставок за рубеж идут в ЕС). Кроме того, Россия находится на втором месте после Китая по объему углеродоемкого экспорта. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), российский углеродоемкий экспорт в ЕС в общей сложности составляет около 150-200 миллионов тонн ежегодно по всем товарам и услугам. Если не учитывать часть товаров и услуг, которые еще не попали в европейскую схему торговли квотами на эмиссии парниковых газов (Emission trading scheme, ETS ЕС), например, транспортные услуги, то облагаемая новым сбором база составит 100-160 миллионов тонн.

Это приведет к дополнительной нагрузке для экспортеров с РФ в размере от 3 до 4,8 миллиарда долларов в год. В своих расчетах BCG исходит из того, что облагаться сбором будет весь объем выбросов. При альтернативном варианте налог распространят только на превышение выбросов над установленным бенчмарком. Самая большая налоговая нагрузка придется на нефтегазовую промышленность. Она составит 45-53 процента (45-84 миллиона тонн углекислого газа) и обойдется в 1,4-2,5 миллиарда долларов в год. На второе место аналитики поместили металлургические и горнодобывающие компании, в том числе производителей стали. На них придется 25-30 процентов углеродного сбора, который обойдется в 0,4-0,6 миллиарда долларов. На третьем месте оказались производители удобрений, целлюлозно-бумажная и стекольная промышленности.

Тяжелые последствия

Введение углеродного сбора повысит стоимость российских товаров сразу в нескольких секторах и обострит конкуренцию на европейском рынке. Наибольшие риски несут энергетический и металлургический сектора, в которых есть товары с низкой добавленной стоимостью. Некоторые российские компании и вовсе могут лишиться доли на рынке ЕС из-за больших, чем у конкурентов, выбросов. Такая угроза нависнет над производителями азотных удобрений, для которых сбор может стать заградительной пошлиной, достигая 40-65 процентов текущей экспортной стоимости.

Введение углеродного сбора неизбежно повлечет за собой повышение стоимости российских товаров

Исследование Boston Consulting Group

В нефтяной отрасли углеродный сбор может привести к снижению рентабельности продукции. Дело в том, что при производстве российского сырья углеродных выбросов в два раза больше, чем у топлива из Саудовской Аравии. Сбор повысит себестоимость добычи для России на два доллара за баррель, а для Саудовской Аравии — только на один доллар. Повышение цен на российскую нефть может обернуться тем, что европейские производители начнут закупать больше сырья у Саудовской Аравии.

Аналитики отмечают, что Европа может освободить от налога компании из стран с собственными схемами «углеродного ценообразования», такие как Австралия, Канада или Япония, если их правительства заключат новые торговые соглашения с Евросоюзом или пересмотрят существующие. Российских экспортеров это послабление не коснется, поскольку из топ-8 поставщиков товаров в ЕС Россия и Турция единственные, у которых нет внутренних механизмов, аналогичных ETS, а также отсутствуют договоренности по синхронизации с европейской системой.

Ранее оценку потерь России от углеродного сбора проводили аналитики компании KPMG. По их мнению, при худшем сценарии налог коснется как прямых, так и косвенных выбросов (тех, которые происходят непосредственно при производстве товара, и выбросах из источников, принадлежащих другим организациям, но связанных с деятельностью экспортера). В таком случае российские компании заплатят 50,6 миллиарда евро до 2030 года. При базовом сценарии налог введут в 2025 году и распространят только на прямые выбросы, это обойдется российским экспортерам в 33,3 миллиарда евро.

https://svobodu-narodam.livejournal.com/5540524.html