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Моника Беллуччи озадачила поклонников постаревшим видом

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи шокировала поклонников в Сети своим внешним видом. На снимках, которые опубликовали в фан-аккаунте звезды в Instagram, видно, как заметно постарела знаменитость.

55-летняя Белуччи попала в объективы папарацци на улицах Парижа. На прогулку она вышла в черном платье длины макси и с черной сумкой в руках. Волосы собраны в пучок.

Постаревшее лицо Моники шокировало ее фанатов, они отметили, что у знаменитости появилось слишком много морщин, а кожа дряблая.

Они написали в комментариях под фото, что «потерять такую красоту, что была в молодости — это больно. Словно исчезает шедевр».

Некоторые отметили, что сейчас 55-летняя звезда выглядит на 70.

29 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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