Деми Мур вспомнила, как «ломала» себя ради мужчин

На днях 57-летняя Деми Мур стала новой гостьей шоу Джесса Кагла. В беседе с ведущим по видеосвязи актриса затронула важную тему любви к себе и рассказала, что сама долгое время страдала из-за низкой самооценки. В ходе разговора Деми вспомнила три своих брака, с музыкантом Фредди Муром и актерами Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером, и призналась, что во всех этих отношениях постоянно пресмыкалась перед мужчинами, наступая на горло собственному «я».

Я думаю, что это очень сложный и долгий процесс — научиться любить себя и принимать таким, какой ты есть. Что касается меня, то я столько раз пыталась изменить себя в отношениях, чтобы соответствовать идеалу, который нарисовал себе партнер. Мы будто приучены стремиться быть желанными для кого-то, при этом не имея своих собственных мечтаний и интересов,

— вспомнила свои ошибки прошлого Мур.

Деми Мур с первым мужем Фредди Муром

При этом Деми уточнила, что считает похвальным работать над отношениями, тем более в современных реалиях, когда люди чаще всего выбирают личную свободу и предпочитают ни от кого не зависеть:

Прекрасно, когда люди вместе проходят через все трудности и отдают своей любви все, что у них есть. Однако у вас не получится сделать это без искренних чувств и принятия самого себя.

В разговоре с ведущим Деми Мур также вспомнила, как ей удалось побороть свою наркозависимость. Актриса призналась, что важную роль в ее пути к трезвости сыграл кинорежиссер Джоэл Шумахер, у которого она в 1985 году снималась в фильме «Огни святого Эльма». Именно Джоэл в тот момент вынудил Мур покончить с приемом запрещенных препаратов: он сказал актрисе, что она сможет сохранить роль в картине, только если отправится в рехаб.

Деми Мур со вторым мужем Брюсом Уиллисом

Я всегда буду ему очень благодарна, ведь, говорят, люди со стороны видят тебя лучше, чем ты сам. В каком-то смысле он сделал это и для себя. В тот момент Джоэл еще не бросил наркотики. Так что он сделал для меня то, чего пока не мог сделать для себя самого. Работа была единственной вещью, которая на тот момент что-то для меня значила. Я была недостаточно трезва, чтобы держать себя в руках, но надо было сниматься в фильме. Тогда Джоэл вместе с продюсерами картины протянул мне руку помощи. Я играла наркоманку и при этом была абсолютно чиста. Это дало мне новые возможности для поисков себя,

— вспомнила Мур.

Напомним, что с 1980 по 1985 год Деми Мур была замужем за музыкантом Фредди Муром. Через два года актриса вышла замуж за своего коллегу Брюса Уиллиса — в этом браке у нее родились три дочери, Румер, Скаут и Таллула. В 2000 году Деми разошлась с Брюсом, а еще через пять лет вышла замуж за Эштона Катчера, который был младше ее на 15 лет. Последний развод, который случился в 2011 году, дался Мур особенно тяжело — об этом и многом другом актриса откровенно рассказала в своих мемуарах «Наизнанку».

Эштон Катчер и Деми Мур