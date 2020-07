НАСА детально рассказала о первой революцинной миссии на Марс Tesla на автопилоте врезалась в перевернутый грузовик » AP и The New York Times рассказали о российских фейках про коронавирус. Их распространяют сайты, связанные с бывшими сотрудниками ГРУ Россия организовала кампанию по дезинформации о пандемии коронавируса через несколько англоязычных сайтов, связанных с бывшими сотрудниками военной разведки. Об этом написали Associated Press (AP) и The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. По словам источников, к кампании по дезинформации причастно российское информационное агентство «Инфорос», которое управляет тремя сайтами: InfoRos.ru (имеет русско- и англоязычные версии), Infobrics.org и OneWorld.press (имеют только англоязычные версии). С конца мая до начала июля эти сайты опубликовали о пандемии более 150 материалов, часть из которых была направлена на «поддержку России и очернение США». Внимание американских официальных лиц привлекли, в частности, статьи «США используют пандемию, чтобы навязать свое видение мирового порядка» (в ней процитировано заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США нагнетают конфронтацию в мире) и «Пекин считает COVID-19 биологическим оружием» (в ней приведены подозрения МИД Китая о том, что коронавирус в Ухань могли принести американские военные). По словам источников AP и The New York Times, эти сайты действуют по схеме, схожей с отмыванием денег. Их статьи, написанные на хорошем английском языке и отражающие пророссийскую точку зрения, распространяются по другим сайтам, чтобы скрыть источник информации и повысить доверие к ней. Кампания по дезинформации о коронавирусе вызывает беспокойство в США в преддверии выборов президента в ноябре, пишет AP. Источники агентства не связали напрямую дезинформацию о COVID-19 и президентские выборы, но издание отмечает, что некоторые публикации на InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press направлены против главного соперника Дональда Трампа, демократа Джо Байдена. По версии американских властей, к кампании по дезинформации о коронавирусе причастны двое россиян — Денис Тюрин и Александр Старунский. Как пишет AP, раньше они в агентстве «Инфорос». Издание называет их бывшими сотрудниками российской военной разведки (ГРУ) и утверждает, что они до сих пор имеют связи в ведомстве. В 2018 году The Washington Post писал о связи агентства «Инфорос» с одним из подразделений ГРУ — войсковой частью № 54777, которая специализируется на ведении «психологической войны». В июне 2020 года проект EU DisinfoLab — некоммерческая организация, созданная для выявления фейков о Евросоюзе, — сообщила, что с агентством «Инфорос» связаны OneWorld.press и франкоязычный сайт ObservateurContinental.fr. Издание OneWorld.press отвергло связи с ГРУ. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии «Интерфаксу» отнес публикации AP и The New York Times к разряду конспирологических теорий. Ранее Россия уже отрицала обвинения США и ЕС в распространении дезинформации о коронавирусе.

загрузка...