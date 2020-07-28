Tesla наймет тысячи китайцев

Производитель электромобилей Tesla начал нанимать новых сотрудников в Шанхае. В планы компании входит набрать около тысячи заводских работников. Об этом пишет Reuters.

В январе Tesla заявила, что планирует открыть проектно-исследовательский центр в Китае. Автогигант хочет нанять 600 человек для работы в штамповочных, кузовных, покрасочных и сборочных цехах. Еще 150 работников нужны для проверки качества, 200 — для логистики и 20 — для обеспечения безопасности.

Набор сотрудников частично связан с будущим производством спортивных автомобилей Model Y на заводе в Шанхае, которое начнется в следующем году. В прошлом квартале компания выставила на продажу в Китае более 30 тысяч автомобилей, большинство из них — седаны Model 3 местного