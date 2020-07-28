Племянница принцессы Дианы выходит замуж за простолюдина

28-летняя племянница покойной принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж за своего 30-летнего возлюбленного, агента по недвижимости Грега Маллета. Радостной новостью в своем твиттере поделился отец невесты, младший брат леди Ди Чарльз Спенсер. Он опубликовал фотографию дочери и ее возлюбленного, сделанную в день помолвки, а в подписи к ней признался, что очень счастлив за Амелию.

Невероятно рад за свою дочь Амелию, которая обручилась со своим бойфрендом Грегом, — они вместе уже 11 лет. Чудесно слышать, что они оба взволнованы в связи с этим важным событием. Посылаю им любовь и добрые пожелания. Приятно, что Грег попросил моего благословения, прежде чем сделать предложение. Очень мило,

— написал Чарльз.

Грег Маллет и Амелия Спенсер

Жених Амелии также поделился эмоциями после помолвки в своем инстаграме. Он опубликовал серию снимков с любимой, сделанных в отеле Clouds Wine & Guest Estate в Южной Африке, где он и сделал ей предложение. На этих кадрах счастливая невеста демонстрирует роскошное помолвочное кольцо с бриллиантом.

Это был лучший день в моей жизни. 22 июля 2020 года я попросил любимую провести со мной остаток жизни, и она сказала «да»! Я не могу быть еще счастливее. Амелия, я люблю тебя всем сердцем,

— поделился радостью Грег.

В комментариях под постом сразу же отметилась старшая сестра Амелии, 29-летняя Кити Спенсер, которая в скором времени также пойдет под венец (она помолвлена с 61-летним южноафриканским бизнесменом Майклом Льюисом). Она назвала Грега «будущим братом» и уверила пару, что впереди их ждут самые счастливые времена.

Амелия Спенсер и Грег Маллет познакомились еще во время учебы в Кейптаунском университете и начали встречаться около 11 лет назад. Амелия — одна из семерых детей младшего брата принцессы Дианы и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри. В 1995 году вместе с отцом, матерью Викторией Локвуд, сестрами и младшим братом Амелия переехала жить в Кейптаун, чтобы скрыться от пристального внимания репортеров. Через два года родители Амелии развелись, после чего ее отец вернулся в Великобританию, где еще два раза женился и стал отцом троих детей.