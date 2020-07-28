Египет строит огромный город в пустыне, который станет новой столицей

В 2015 году глава Египта анонсировал проект переноса столицы из Каира в Новый Каир. Строительство начали вести посреди пустыни.



Мегаполис начали строить всего в 20 км от «старого» Каира. Цель была благой — перенести большую часть административных зданий в новое место, тем самым разгрузив огромный мегаполис, ведь ещё 10 лет назад Каир испытывал все проблемы перенаселённого города. Считается, что уже к 2035 году население Каира составит 40 000 000 человек.



Новый город расположен на площади в 700 км2. Географически он расположен между Суэцким каналом и Нилом.

Однако уже в 2016 году закончились деньги на строительство. Первоначально на строительство новой столицы было зарезервировано $30 000 000 000. Позже сумма строительства возросла аж до $60 000 000 000.

Из-за пандемии и финансовых сложностей перенос столицы пока отложен.

К финансированию привлекли зарубежных инвесторов

Так в настоящее время выглядит Новый Каир



В настоящее время уже построены практически все административные здания, церковь, несколько мечетей.

Питьевая вода поступает в Новый Каир из водного завода города Обоур, расположенного неподалеку.

Спрос на недвижимость в новом Каире был очень высоким, при этом цены за метр для квартир достигали 8000 египетских фунтов, а для вилл — 16000 египетских фунтов.

Уже в этом году в Новом Каире ряд ведомств, а в июле 2022 года в Новый Каир переедет парламент страны, центральный банк, администрация президента и 34 министерства. Окончательный ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Но из-за пандемии ввод может быть сдвинут на 2023-2024 гг.

Расположение Нового Каира относительно Каира



В Новом Каире строится самая высокая башня континента.

В Новом Каире возводится один из самых крупных аэропортов планеты.

Новый Каир будет состоять из 21 жилого района и 25 т.н. «выделенных» районов. Также в городе будет построен бизнес-район с двадцатью небоскрёбами.

Планируется, что в новом городе будет проживать порядка 6 000 000 человек.

Основными инвесторами проекта стали правительство Египта, компании ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая.

Следует отметить, что у Египта просто нет иного пути, ведь ежегодно численность населения Каира возрастает на 500 000 человек.

Снимок Нового Каира из космоса



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