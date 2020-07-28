Египет строит огромный город в пустыне, который станет новой столицей

В 2015 году глава Египта анонсировал проект переноса столицы из Каира в Новый Каир. Строительство начали вести посреди пустыни.
Мегаполис начали строить всего в 20 км от «старого» Каира. Цель была благой — перенести большую часть административных зданий в новое место, тем самым разгрузив огромный мегаполис, ведь ещё 10 лет назад Каир испытывал все проблемы перенаселённого города. Считается, что уже к 2035 году население Каира составит 40 000 000 человек.
Новый город расположен на площади в 700 км2. Географически он расположен между Суэцким каналом и Нилом.
Однако уже в 2016 году закончились деньги на строительство. Первоначально на строительство новой столицы было зарезервировано $30 000 000 000. Позже сумма строительства возросла аж до $60 000 000 000.
Из-за пандемии и финансовых сложностей перенос столицы пока отложен.
К финансированию привлекли зарубежных инвесторов
Так в настоящее время выглядит Новый Каир
В настоящее время уже построены практически все административные здания, церковь, несколько мечетей.
Питьевая вода поступает в Новый Каир из водного завода города Обоур, расположенного неподалеку.
Спрос на недвижимость в новом Каире был очень высоким, при этом цены за метр для квартир достигали 8000 египетских фунтов, а для вилл — 16000 египетских фунтов.
Уже в этом году в Новом Каире ряд ведомств, а в июле 2022 года в Новый Каир переедет парламент страны, центральный банк, администрация президента и 34 министерства. Окончательный ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Но из-за пандемии ввод может быть сдвинут на 2023-2024 гг.
Расположение Нового Каира относительно Каира
В Новом Каире строится самая высокая башня континента.
В Новом Каире возводится один из самых крупных аэропортов планеты.
Новый Каир будет состоять из 21 жилого района и 25 т.н. «выделенных» районов. Также в городе будет построен бизнес-район с двадцатью небоскрёбами.
Планируется, что в новом городе будет проживать порядка 6 000 000 человек.
Основными инвесторами проекта стали правительство Египта, компании ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая.
Следует отметить, что у Египта просто нет иного пути, ведь ежегодно численность населения Каира возрастает на 500 000 человек.
Снимок Нового Каира из космоса
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