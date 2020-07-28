Американская валюта на форексе упала на 2-летнее дно

Инъекция размером 3 триллионов долларов, сделанная американской экономике Федеральной резервной системой, начинает давать побочные эффекты на мировом валютном рынке.Доллар дешевеет на форексе четвертую неделю подряд и завершает июль худшим падением почти за 10 лет. Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, с начала месяца потерял 4% и в понедельник обновил минимум с июня 2018-го — 93,4 пункта.

За день евро к доллару подорожал еще на 0,9% и достиг почти 2-летнего пика (1,1782 доллара за евро); столько же прибавила японская иена, а среди валют G-10 лидером стала шведская крона, подорожавшая на 1,2%.

«Кажется, мы видим, как доллар теряет свою корону, — говорит старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. — Рынок ждет от ФРС сигналов, что стимулы будут продолжаться дольше, поскольку восстановление экономики США, похоже, не будет простым».

На этой неделе будет опубликована первая оценка американского ВВП за второй квартал, и прогнозы обещают пугающее сокращение — на 35% в годовом выражении.

По мере того, как число заболевших в Штатах продолжает расти и подбирается к 5 миллионам, власти готовят новый пакет помощи на 1 триллион долларов, который будет включать в том числе дополнительные выплаты безработным, хотя и скромнее, чем сейчас — 200 долларов в неделю сверх стандартного пособия против 600.

Оплатить новые вливания придется ФРС, печатный станок которой уже раскалился до бела. С начала года баланс Федрезерва вырос на 3 триллиона долларов. «Новые стимулы на подходе, а с ними период сильного доллара пока завершен», — говорит глава исследований хедж-фонда K2 Asset Management Джордж Бобурас.

На горизонте ближайших «несколько лет» баланс ФРС может увеличиться до 20 триллионов долларов, прогнозирует главный экономист Deutsche Bank Мэтт Луццетти.

По его оценке, от 5 до 12 триллионов долларов придется «напечатать» Федрезерву, чтобы смягчить денежные условия до уровней, эквивалентных отрицательной ключевой ставке в минус 5% годовых. «Поскольку прогнозы по экономике не улучшаются в силу не зависящих от ФРС причин — таких, как, например, отсутствие эффективной вакцины в массовом доступе, — (рынкам) потребуется куда более агрессивное QE», — считает Лаццетти.

Первый сигнал ФРС может дать уже на этой неделе — по итогам очередного заседания комитета по открытым рынкам, который, как считают опрошенные Bloomberg стратеги, даст понять, что опасения по поводу воздействия Covid на экономический рост усиливаются.

Впрочем, говорить о тотальном «избиении доллара» не приходится, подчеркивает стратег Rabobank Майкл Эвери. «Американец» дешевеет относительно узкого круга резервных валют, в первую очередь — евро, на который приходится 45% индекса доллара.

Валюты развивающихся рынков в массе дешевеют к доллару, указывает Эвери: юань начинал год на отметке 6,96 за доллар, а сейчас торгуется выше 7; курс доллара к индийской рупии вырос с 71,38 до 74,7, к индонезийской рупии — с 13,866 до 14,563.

Бразильский реал рухнул на 25% — с 4,02 до 5,23 за доллар; российский рубль потерял 14%, южноафриканский ранд — 18%.

Слабость доллара к резервным валютам — это результат обещаний ФРС «скупать все, что движется», но географически — в бОльшей части мира — доллар дорожает, указывает Эвери, добавляя, что этот тренд продолжится.