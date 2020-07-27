В Японии умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший легендарные костюмы для Дэвида Боуи в 70-х

Сегодня стало известно, что в Японии в возрасте 76 лет умер известный дизайнер Кансай Ямамото. Случилось это еще 21 июля, но близкие не сообщали об этом прессе. Сегодня эту информацию подтвердила дочь дизайнера актриса Мираи Ямамото. В последние месяцы Кансай Ямамото боролся с острым миелоидным лейкозом. По словам родственников, он ушел из жизни мирно в окружении своей семьи.

Мировая известность пришла к Ямамото в 70-х годах, когда он начал сотрудничать с певцом Дэвидом Боуи и создал для него костюмы для амплуа Зигги Стардаста и Аладдина Сейна — эти периоды считаются одними из самых ярких и узнаваемых в карьере Боуи. Ямамото также сотрудничал с Элтоном Джоном и Стиви Уандером.

Дэвид Боуи в костюме от Кансая Ямамото

Кансай Ямамото и Дэвид Боуи в 1973 году

В начале 90-х Ямамото переключился на организацию развлекательных шоу. Его супершоу, как он их называл, сочетали элементы музыки, танца, акробатики, традиционных японских фестивалей и были представлены по всему миру. Первое подобное событие на Красной площади в Москве в 1993 году собрало 120 тысяч человек.

Несколько лет назад он также сотрудничал с брендом Louis Vuitton, создав принты в стиле кабуки для коллекции Resort 2018.

Кансай Ямамото и Дэвид Боуи с дочерью

В моих глазах мой отец был не только эклектичной и энергичной душой, о которой знал весь мир, но и человеком вдумчивым, добрым и ласковым. Он ценил общение и окружал меня любовью на протяжении всей моей жизни. Он также научил меня сохранять силу духа даже при неудачах и никогда не терять позитивное, направленное в будущее мышление. Он рассматривал проблемы как возможности для саморазвития и всегда верил, что светлые дни впереди,

— написала дочь Ямамото в инстаграме, поблагодарив медицинский персонал, который заботился о ее отце.